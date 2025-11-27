Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет

Нейробиологи Кембриджского университета пришли к выводу, что на протяжении жизни мозг человека проходит пять ключевых стадий. При этом юношеская фаза длится гораздо дольше, чем предполагалось, ― до 32 лет. Полная версия исследования опубликована в журнале Nature Communications. На сайте вуза приводятся основные выводы.
Команда ученых проанализировала мозг 3802 людей в возрасте от рождения до 90 лет при помощи диффузионной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Этот метод позволяет отобразить нейронные связи, отслеживая движение молекул воды в тканях мозга.
Выяснилось, что мозг в течение жизни проходит пять основных стадий, разделенных «точками поворота», во время которых нейронная структура переконфигурируется.
«Мозг перенастраивается на протяжении всей жизни. Он все время усиливает одни связи и ослабляет другие, и это не постоянный ровный процесс: есть колебания и фазы перестройки мозга», — пояснила Би-би-си соавтор исследования доктор Алекса Маусли.
Детская фаза длится с рождения примерно до 9 лет. В это время мозг быстро увеличивается в размерах. При этом постепенно сокращается избыточное количество связей между нервными клетками ― синапсами, — которые были созданы в самом начале жизни.
Вторая эпоха ― подростковая ― продолжается в среднем с 9 до 32 лет. Она характеризуется тем, что объем белого вещества продолжает расти, а организация нейронных сетей становится все более тонкой и эффективной (причем это единственная фаза, когда эффективность нейронных сетей мозга увеличивается). В этот же период выше всего риск возникновения психических расстройств.
С 32 лет начинается самая продолжительная стадия ― взрослость. Во время нее нейронная структура стабилизируется, а области мозга становятся более обособленными. В этот период человек выходит на своеобразное «плато интеллекта и особенностей личности».
Третья точка перелома — около 66 лет — знаменует начало раннего периода старения. В это время не происходит резких структурных изменений, становится заметна новая система организации мозговых сетей. «Вероятно, это связано со старением и дальнейшим снижением связности из-за деградации белого вещества», ― отмечают исследователи. В фазе раннего старения повышен риск заболеваний, влияющих на мозг, например гипертонии.
Фаза позднего старения наступает около 83 лет. Ключевая особенность этой финальной эпохи ― переход от глобальной к локальной организации: общая связность снижается еще сильнее, а нагрузка на отдельные области мозга растет.