Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Джефф Миллер создаст «извращенную вселенную серийных убийц» с лентами «Джеффри Долмер» и «Тед Банни»
Ольга Бузова в роли хозяйки завода по производству пельменей в трейлере фильма «Равиоли Оли»
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате

В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы

Фото: eliquidsuk/Unsplash

С 1 марта 2026 года в Пермском крае введут запрет на продажу вейпов. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона в телеграм-канале.

С инициативой ранее выступил губернатор Дмитрий Махонин. Его предложение поддержали в двух чтениях депутаты заксобрания региона. За нарушение запрета грозит штраф. Для должностных лиц он составит от 15 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

В ноябре депутаты Саратовской областной думы большинством голосов сразу в двух чтениях приняли закон, запрещающий несовершеннолетним заходить в магазины, где продают табачную продукцию, кальяны и вейпы. Закон вступает в силу также с 1 марта 2026 года. За его нарушение гражданам будет грозить штраф от 500 до 1000 рублей, должностным лицам — от 6000 до 10 000 рублей, юрлицам — от 15 000 до 20 000 рублей. Авторами закона стали депутаты от «Единой России». Летом президент России Владимир Путин одобрил инициативу о предоставлении регионам права полностью запрещать оборот вейпов.

Недавно лаборатория судебной токсикологии Университета Содружества Вирджинии проанализировала примерно 1300 вейпов и обнаружила в них следы кала и опасные бактерии. Вейпы для исследования собрали прямо из школ. 83% образцов содержали никотин, 14% — каннабиноиды. Часто заявленные 5% никотина в вейпе по факту составляли 1–4%. В 4% никотиновых вейпов исследователи обнаружили этанол.

Расскажите друзьям