Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса

«Сдвиги в рейтинге книг в сторону актуальных запросов на терапию, вероятно, происходят потому, что со времен пандемии мы живем в режиме длительного стресса и кризиса — в таких обстоятельствах люди закономерно учатся справляться и поддерживать себя, так как нужно адаптироваться к постоянно меняющемуся контексту. Рост общей психологической грамотности также играет свою роль: читатели целенаправленно выбирают качественную литературу, которая углубляет понимание собственного состояния и реакций и дает проверенные практики восстановления», ― отметила клинический психолог Анастасия Черткова с платформы Alter.