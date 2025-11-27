Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своей маленькости
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»
Топор мясника, батут и афонские святыни: СДЭК назвал самые необычные посылки осени
«Никола-Ленивец» выпустит книгу, исследующую феномен ленд-арт-парка
Звезда «Песочного человека» сыграет в третьем сезоне «Ван-Пис. Большой куш»
В Москве закроют клуб Gazgolder
Умер актер Всеволод Шиловский, сыгравший в «Военно-полевом романе» и «Интердевочке»

Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»

Фото: «VK музыка»

«VK Музыка» подвел итоги года и рассказал «Афише Daily», что на стриминге чаще всего слушали в России и странах СНГ в 2025-м. На этот раз сервис вручил награды в 17 номинациях, включая категории для аудиокниг, подкастов и радио.

Звание «Артист года» получил Macan, который за 2025-й набрал более 800 млн стримов в «VK Музыке». Его пластинка «Bratland», которую прослушали 175 млн раз, стала альбомом года.

Miyagi & Эндшпиль забрали звание «Группа года»: в этом году их слушали более 590 млн раз. В номинации «Артистка года» победила Anna Asti с результатом в 280 млн прослушиваний.

В категории «Солд-аут года» лидирует Баста, которому впервые в истории музыкальной индустрии удалось собрать сразу два стадиона «Лужники». Его сольные концерты 27 и 28 июля суммарно посетили 145 тыс. человек. 

Сингл «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti и Niletto забрал номинацию «Трек года». Звание «Прорыв года» досталось Ване Дмитриенко, который за 2025 год выпустил 5 чартовых хитов. 

Третий альбом Friendly Thug 52 Nggполучил награду в номинации «Все треки в чарте». Все 20 треков с его альбома «Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate» попали в чарт «VK Музыки» в первый день релиза.

Фитом года стал «Пахнешь как» от Solidnaya и Sakxra. Награду «Феномен года» получила группа «Бонд с кнопкой». В номинации «Открытие VK Микс» победил молодой артист Netsignala, чей релиз «На своей волне» стал самым добавляемым треком из рекомендаций стриминга.

По итогам голосования в соцсетях «VK Музыки» звание «Вирус года» забрал трек «Tokyo» от Sqwoz Bab. Фрагмент сингла стал одним из самых используемых звуков в вертикальных видео. Альбомом года по мнению редакции стриминга стал «Хрупко» от группы «Дайте танк (!)». 

«VK Музыка» впервые представила награду «Радиостанция года», которую получила «Европа плюс». Аудиокнигой года признана третья часть цикла «Эмпирей» — «Ониксовый шторм» Ребекки Яррос. Литературным открытием года стала писательница Рита Хоффман. Новостной подкаст от Артемия Лебедева «Самые честные новости» занял первое место в номинации «Подкаст года». 

