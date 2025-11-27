Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад
Джефф Миллер создаст «извращенную вселенную серийных убийц» с лентами «Джеффри Долмер» и «Тед Банни»

Кадр из фильма «Джеффри Долмер». Фото: Millman Productions

Продюсер Джефф Миллер, известный по ужастику «Мокрячок Попай» 2025 года, объявил о запуске кинематографической франшизы «Извращенная вселенная серийных убийц». Об этом сообщает Deadline.

Первыми проектами в этой вселенной станут фильмы «Джеффри Долмер» и «Тед Банни». Съемки первой ленты уже завершены. Это низкобюджетный хоррор, в котором моделей на фотосессии начинает преследовать кукла, одержимая духом серийного убийцы Джеффри Дамера.

Роль самого Дамера исполнил Брайан Джозеф Мейндж. Особой изюминкой проекта стало камео Джеффри Реддика, создателя культовой франшизы «Пункт назначения». Режиссером фильма выступил Марк Сэвидж, а сценарий написал Джон Дулан на основе истории самого Джеффа Миллера.

Вслед за «Джеффри Долмером» выйдет «Тед Банни». Детали его сюжета пока хранятся в строжайшем секрете. Известно, что его производством занимается компания Terror Films, а режиссером и соавтором сценария выступил Майкл Фредианелли. В картине снимаются Ди Уоллес и другие. Премьера запланирована на начало 2026 года.

