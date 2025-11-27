Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»

Милли Бобби Браун прокомментировала отношения с коллегой по сериалу «Очень странные дела» Дэвидом Харбором на фоне сообщений СМИ об их конфликте.
На вопрос The Hollywood Reporter о важности такого публичного жеста Браун ответила: «Мы делаем это последние 10 лет. Мы всегда были в этом едины. Мы любим этот сериал всем сердцем и ценим нашу дружбу больше всего».
По информации издания, жалоба, поданная 21-летней Браун на 50-летнего Харбора, содержала множество страниц обвинений, но не касалась сексуализированных вопросов. Сообщалось, что Netflix провел внутреннее расследование, которое длилось несколько месяцев, и в результате на съемках финального сезона Браун сопровождал личный представитель.
Браун также поделилась, что работа над пятым сезоном была для нее особенно радостной из‑за возможности снова играть вместе с Харбором. Она отметила, что динамика между их персонажами — Одиннадцатой и Хоппером — возвращается к той, что зрители полюбили во втором и третьем сезонах: «Она взрослеет, пытается найти свой голос, а он пытается быть родителем… Я думаю, что некоторые из любимых сцен зрителей с Одиннадцатой — это как раз сцены с Хоппером».
Создатели сериала также высказались по поводу сложившейся ситуации. Братья Даффер подчеркнули, что актерский состав для них как семья, а главным приоритетом всегда было создание безопасной и комфортной атмосферы на площадке. Исполнительный продюсер Шон Леви назвал публикации в СМИ «сильно неточными» и заявил, что уважение друг к другу всегда было фундаментом их работы.