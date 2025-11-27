Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»

Браун также поделилась, что работа над пятым сезоном была для нее особенно радостной из‑за возможности снова играть вместе с Харбором. Она отметила, что динамика между их персонажами — Одиннадцатой и Хоппером — возвращается к той, что зрители полюбили во втором и третьем сезонах: «Она взрослеет, пытается найти свой голос, а он пытается быть родителем… Я думаю, что некоторые из любимых сцен зрителей с Одиннадцатой — это как раз сцены с Хоппером».