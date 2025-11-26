В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей. Об этом сообщает АТОР.
За эти деньги семья из шести человек будет проживать в десятиместной вилле в элитном поселке Эсто-Садок в Сочи с 29 декабря по 9 января. Второе место по стоимости занял тур в отель Красной Поляны. Проживание двух человек с 30 декабря по 8 января обошлось почти в 2,2 млн рублей.
Еще одно бронирование в этом же отеле для семьи с тремя взрослыми и двумя детьми с 1 по 10 января с завтраками было продано за 1,5 млн рублей. Четвертую позицию рейтинга занял десятидневный тур в Красную Поляну для семьи из трех взрослых и ребенка стоимостью почти 1,3 млн рублей.
Замыкает пятерку самых дорогих путевок тур в Кисловодск с лечением и новогодним банкетом. Проживание с 29 декабря по 9 января для трех человек обошлось в 1,12 млн рублей. Все перечисленные предложения включают проживание в премиальных отелях и курортных комплексах.