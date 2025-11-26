Николай Полисский выпустит двухтомник «„Никола-Ленивец“. Рай на земле»
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»
Топор мясника, батут и афонские святыни: СДЭК назвал самые необычные посылки осени
Звезда «Песочного человека» сыграет в третьем сезоне «Ван-Пис. Большой куш»
В Москве закроют клуб Gazgolder
Умер актер Всеволод Шиловский, сыгравший в «Военно-полевом романе» и «Интердевочке»
Большой театр откроет продажи билетов на «Щелкунчика» 2 декабря
«Самокат» запустил акцию, чтобы помочь детям с двигательными нарушениями играть зимой
Аналитики: в ноябре интерес россиян к товарам по вселенной «Очень странных дел» вырос в 2 раза
В России создали голубей-биодронов
Маколей Калкин рассказал, каким бы могло быть продолжение франшизы «Один дома»
В Москве на этой неделе снова растает снег
В «Кионе» выяснили, что этой осенью слушали, смотрели и читали россияне
Документалка о Пи Дидди выйдет на Netflix 2 декабря. Продюсер — 50 Cent
Китаец подал на развод после того, как его жена отправила 670 тыс. юаней стримеру
Жительница Казахстана не нарушала ПДД 30 лет. Ее наградили
Вышел первый тизер перезапуска «Клиники»
Ева Грин сыграет тетю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдей»
«Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в «цифре» 2 декабря

Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Домодедовский городской суд признал Аглаю Тарасову виновной в контрабанде наркотиков (часть 1 статьи 229.1 УК). Ей назначили три года условно и штраф в 200 тыс. рублей, сообщает корреспондент «Осторожно, новости». 

Прокуратура запрашивала для актрисы 3,5 года условно и 3 года испытательного срока. Защита просила ограничиться штрафом. 

Дело завели в начале сентября, после того как у Тарасовой нашли вейп с гашишным маслом при досмотре в аэропорту Домодедово.  По информации следствия, масса каннабиса в вейпе составляла 0,38 грамма. В качестве меры пресечения суд избрал ей запрет определенных действий.

Актриса признала вину, но изменила показания: сперва она говорила, что приобрела жидкость с гашишным маслом для родственницы. Перед оглашением приговора она заявила, что устройство подарил ей еще в 2022 году израильский предприниматель в сфере фармакологии. По словам Тарасовой, она знала, что жидкость состоит из растительных компонентов и предполагала, что в состав входит «незначительная доля» каннабиса, который в Израиле легален.

За актрису поручились ее коллеги Сергей Безруков и Евгений Миронов, а в суде в ее поддержку выступили Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

Аглая Тарасова известна по ролям в сериалах «Интерны» и «Беспринципные», фильмах «Лед», «Лед-2», «Лед-3» и «Холоп-2». Тарасова ― дочь актрисы Ксении Раппопорт.  

Расскажите друзьям