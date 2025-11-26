«Никола-Ленивец» выпустит книгу, исследующую феномен ленд-арт-парка
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер

Фото: New Line Cinema

Студия Paramount заключила сделку по дистрибуции четвертой части комедийного боевика «Час пик».

Режиссером нового фильма вновь выступит Бретт Рэтнер. По данным Deadline, Paramount будет заниматься прокатом фильма от имени Warner Bros. за двузначные проценты от сборов.

Это первое сотрудничество студий после перехода Paramount под контроль Дэвида Эллисона. К своим ролям вернутся Джеки Чан и Крис Такер.

По данным Semafor, Дональд Трамп лично продвигал возрождение франшизы перед семьей Эллисонов. Это произошло на фоне недавней работы Рэтнера над документальным фильмом о Мелании Трамп.

Франшиза «Час пик», принесшая 850 млн долларов за три части, рассказывает о гонконгском полицейском Ли и болтливом агенте ФБР Джеймсе Картере. В первой части они расследуют похищение дочери китайского консула в Лос-Анджелесе. Вторая часть переносит героев в Гонконг для борьбы с триадой, а третья — в Париж, где они противостоят могущественному преступному синдикату.

