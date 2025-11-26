Николай Полисский выпустит двухтомник «„Никола-Ленивец“. Рай на земле»
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров

Ректор Петербургского горного университета Владимир Литвиненко выступил с инициативой по реформе инженерного образования.

Он предложил сократить количество профильных вузов в три раза и ввести обязательную трехлетнюю отработку на производстве для получения диплома.

По мнению Литвиненко, государственные образовательные гранты должны выдаваться на конкурсной основе, а по окончании обучения выпускникам следует выдавать справку о прохождении программы. Диплом же предлагается выдавать только после трех лет работы по специальности.

Ректор сослался на международный опыт, заявив, что в США ежегодно выпускается всего 2000 инженеров, которые получают специальное удостоверение и не могут покинуть страну без снятия с учета. Аналогичную систему, по его словам, используют и в Германии.

В начале ноября этого года Госдума приняла закон об обязательной отработке выпускников медвузов в муниципальных и государственных медицинских учреждениях. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.

В документе отработка называется наставничеством и будет длиться до трех лет. Конкретный срок будет определяться в зависимости от специальности или места, где находится медучреждение.

