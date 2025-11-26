Николай Полисский выпустит двухтомник «„Никола-Ленивец“. Рай на земле»
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»
Топор мясника, батут и афонские святыни: СДЭК назвал самые необычные посылки осени
Звезда «Песочного человека» сыграет в третьем сезоне «Ван-Пис. Большой куш»
В Москве закроют клуб Gazgolder
Умер актер Всеволод Шиловский, сыгравший в «Военно-полевом романе» и «Интердевочке»
Большой театр откроет продажи билетов на «Щелкунчика» 2 декабря
«Самокат» запустил акцию, чтобы помочь детям с двигательными нарушениями играть зимой
Аналитики: в ноябре интерес россиян к товарам по вселенной «Очень странных дел» вырос в 2 раза
В России создали голубей-биодронов
Маколей Калкин рассказал, каким бы могло быть продолжение франшизы «Один дома»
В Москве на этой неделе снова растает снег
В «Кионе» выяснили, что этой осенью слушали, смотрели и читали россияне
Документалка о Пи Дидди выйдет на Netflix 2 декабря. Продюсер — 50 Cent
Китаец подал на развод после того, как его жена отправила 670 тыс. юаней стримеру
Жительница Казахстана не нарушала ПДД 30 лет. Ее наградили
Вышел первый тизер перезапуска «Клиники»
Ева Грин сыграет тетю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдей»
«Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в «цифре» 2 декабря

У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение

Фото: Universal Pictures

Universal Pictures уже работает над продолжением франшизы «Злая». Пока неизвестно, в каком оно выйдет формате ― сериала или фильма. Об этом сообщил один из руководителей студии Майкл Моррис.

«Благодаря успеху „Злой“ и популярности фильма у фанатов мы обязаны решить: как мы можем продолжить эту вселенную? Разобрались ли мы с этим? Нет. Но работа уже идет», — сказал Моррис в интервью Vulture.

Автор всех песен для мюзикла Стивен Шварц ранее рассказал изданию The Ankler, что у него уже есть идея нового проекта, связанная с развитием франшизы. Он придумал ее  вместе с автором книги к мюзиклу Винни Хольцман.

«Думаю, история Глинды и Эльфабы кажется завершенной, но есть и другие аспекты, которые можно было бы раскрыть. У Грегори Магуайра, автора оригинальной серии „Злая“, например, есть несколько книг. Но есть и другая идея, которую мы обсуждаем с Винни, — не продолжение, а дополнение», — добавил он.

Мюзикл «Злая: Навсегда» с Синтией Эриво и Арианой Гранде в главных ролях вышел в мировой прокат 21 ноября.  Действие фильма разворачивается спустя годы после событий первой части. Эльфаба стала изгоем страны Оз и скрывается в лесах, а Глинда превратилась в марионетку Волшебника и мадам Морбли.

Расскажите друзьям