«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»

Недавно Кембриджский словарь объявил слово 2025 года. Им стал термин «парасоциальный», который описывает чувство эмоциональной связи человека со знаменитостью, которую он лично не знает. «Парасоциальной» может быть и привязанность к персонажу книги, фильма, сериала или искусственному интеллекту. В исследовании книжного сервиса «Литрес» и издательской платформы «Литрес самиздат» 80% digital-авторов назвали слова «хайп» и «кринж» новой литературной нормой.