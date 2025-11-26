Николай Полисский выпустит двухтомник «„Никола-Ленивец“. Рай на земле»
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»

«Ред-флаг» и «пу-пу-пу», «имба», «зумер» могут назвать словом 2025 года по версии Грамота. ру. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу проекта.

Всего в список вошли 12 слов. Среди них — «лимб», «проявленность», «сигма», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить».

По данным специалистов, популярность этих слов связана с засильем ИИ-контента в интернете, а также с ростом интереса россиян к популярной психологии. Кроме того, появляется много слов, характеризующих современные человеческие типы.

Всего лингвисты рассматривали более 500 слов. Специалисты в течение 2025 года наблюдали, какие слова появились в языке или получили новое значение в последние несколько лет. Особое внимание они обращали на рост упоминаемости в социальных сетях и СМИ.

«Мы смотрим, с какой частотой то или иное слово употребляется. Если на графиках, которые мы получаем с помощью системы мониторинга СКАН, частотность выросла, то для нас это сигнал, что это слово каким-то образом стало актуальным», — рассказала главный редактор «Грамоты.ру» Ксения Киселева. Победителя выберут эксперты-лингвисты методом открытого голосования.

Недавно Кембриджский словарь объявил слово 2025 года. Им стал термин «парасоциальный», который описывает чувство эмоциональной связи человека со знаменитостью, которую он лично не знает. «Парасоциальной» может быть и привязанность к персонажу книги, фильма, сериала или искусственному интеллекту. В исследовании книжного сервиса «Литрес» и издательской платформы «Литрес самиздат» 80% digital-авторов назвали слова «хайп» и «кринж» новой литературной нормой.

