Николай Полисский выпустит двухтомник «„Никола-Ленивец“. Рай на земле»
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»
Топор мясника, батут и афонские святыни: СДЭК назвал самые необычные посылки осени
Звезда «Песочного человека» сыграет в третьем сезоне «Ван-Пис. Большой куш»
В Москве закроют клуб Gazgolder
Умер актер Всеволод Шиловский, сыгравший в «Военно-полевом романе» и «Интердевочке»
Большой театр откроет продажи билетов на «Щелкунчика» 2 декабря
«Самокат» запустил акцию, чтобы помочь детям с двигательными нарушениями играть зимой
Аналитики: в ноябре интерес россиян к товарам по вселенной «Очень странных дел» вырос в 2 раза
В России создали голубей-биодронов
Маколей Калкин рассказал, каким бы могло быть продолжение франшизы «Один дома»
В Москве на этой неделе снова растает снег
В «Кионе» выяснили, что этой осенью слушали, смотрели и читали россияне
Документалка о Пи Дидди выйдет на Netflix 2 декабря. Продюсер — 50 Cent
Китаец подал на развод после того, как его жена отправила 670 тыс. юаней стримеру
Жительница Казахстана не нарушала ПДД 30 лет. Ее наградили
Вышел первый тизер перезапуска «Клиники»
Ева Грин сыграет тетю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдей»
«Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в «цифре» 2 декабря
Названы самые необычные клички домашних животных, которые живут в Подмосковье

Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым

Фото: пресс-материалы

«Кинотека» представляет первый трейлер сказки «Холодное сердце» — современной интерпретации пьесы А.С.Островского «Снегурочка». Премьера состоится на фестивале «Зимний», который пройдет с 1 по 7 декабря.

В главных ролях снялись Мария Кошина, Мила Ершова, Никита Кологривый, Слава Копейкин и другие. Действие в картине разворачивается в наше время в небольшой полупустой деревне, населенной персонажами знаменитой «Снегурочки».  

Видео: «Кинотека»

В центре сюжета — Снегурочка, которая все так же не способна испытывать чувства и обречена влюблять в себя всех вокруг. Вокруг нее — узнаваемые герои: современные Бобыль (Юрий Кузнецов) и Бобылиха (Татьяна Захарова), работающие станционными смотрителями; модный столичный диджей Лель (Слава Копейкин), вернувшийся на каникулы из Москвы; и его одноклассник Мизгирь (Никита Кологривый), ныне успешный предприниматель из райцентра.

Режиссером и автором сценария проекта выступил Владимир Котт. «Этот проект стал для меня особенным прежде всего благодаря сценарию — давно не встречала такой глубокой и трогающей истории. Снимать ее было непросто: я действительно ходила босиком по снегу, плавала в проруби и входила в горящий сарай — все сама, без дублеров. Но я люблю такие вызовы», — призналась Мария Кошина.

Расскажите друзьям