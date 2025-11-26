Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым

Режиссером и автором сценария проекта выступил Владимир Котт. «Этот проект стал для меня особенным прежде всего благодаря сценарию — давно не встречала такой глубокой и трогающей истории. Снимать ее было непросто: я действительно ходила босиком по снегу, плавала в проруби и входила в горящий сарай — все сама, без дублеров. Но я люблю такие вызовы», — призналась Мария Кошина.