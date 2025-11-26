Николай Полисский выпустит двухтомник «„Никола-Ленивец“. Рай на земле»
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»
Топор мясника, батут и афонские святыни: СДЭК назвал самые необычные посылки осени
Звезда «Песочного человека» сыграет в третьем сезоне «Ван-Пис. Большой куш»
В Москве закроют клуб Gazgolder
Умер актер Всеволод Шиловский, сыгравший в «Военно-полевом романе» и «Интердевочке»
Большой театр откроет продажи билетов на «Щелкунчика» 2 декабря
«Самокат» запустил акцию, чтобы помочь детям с двигательными нарушениями играть зимой
Аналитики: в ноябре интерес россиян к товарам по вселенной «Очень странных дел» вырос в 2 раза
В России создали голубей-биодронов
Маколей Калкин рассказал, каким бы могло быть продолжение франшизы «Один дома»
В Москве на этой неделе снова растает снег
В «Кионе» выяснили, что этой осенью слушали, смотрели и читали россияне
Документалка о Пи Дидди выйдет на Netflix 2 декабря. Продюсер — 50 Cent
Китаец подал на развод после того, как его жена отправила 670 тыс. юаней стримеру
Жительница Казахстана не нарушала ПДД 30 лет. Ее наградили
Вышел первый тизер перезапуска «Клиники»
Ева Грин сыграет тетю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдей»
«Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в «цифре» 2 декабря
Названы самые необычные клички домашних животных, которые живут в Подмосковье

Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года

Фото: FX

Съемки пятого сезона сериала «Медведь» начнутся уже в начале следующего года. По словам исполнителя главной роли Джереми Аллена Уайта, работа над новыми эпизодами стартует «примерно 5 января».

Несмотря на то что сериал был продлен всего за неделю после премьеры четвертого сезона в июне 2025 года, его рейтинг на Rotten Tomatoes опустился до 84% — самого низкого показателя за всю историю проекта.

Критики отмечали, что шоу демонстрирует признаки усталости. ScreenRant охарактеризовал четвертый сезон как «топтание на месте», хотя и выделил финальную серию как одну из лучших в сериале, где герои достигли определенной точки завершения их арок.

Сериал «Медведь» стартовал в 2022 году. Первый сезон завоевал «Эмми» в категории «Лучший комедийный сериал», а Уайт два года подряд получал награду за лучшую мужскую роль. Однако с каждым новым сезоном энтузиазм критиков постепенно снижался. Третий сезон не получил ни одной крупной награды.

Расскажите друзьям