Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате

Фотто: Apple TV

Apple TV отменил премьеру французского триллера «Охота» после обвинений в плагиате. Об этом пишет Variety.

Создателя сериала Седрика Анже обвинили в заимствовании сюжета романа Дугласа Фейрберна «Стрельба» 1973 года. Производственная компания Gaumont, стоящая за проектом, официально подтвердила приостановку релиза и начало внутреннего расследования.

«Мы очень серьезно относимся к вопросам интеллектуальной собственности», — заявили представители компании. Apple TV полностью удалил все упоминания о сериале со своей платформы.

Сериал с участием звезд французского кино Бенуа Мажимеля и Мелани Лоран должен был выйти 3 декабря 2024 года. По сюжету группа друзей-охотников сталкивается с другой компанией, которая без объяснений начинает на них охоту. После случайного убийства нападавшего герои пытаются скрыть произошедшее, но вскоре понимают, что стали мишенью для мести.

Этот сюжет практически дословно повторяет роман Фейрберна «Стрельба», ранее экранизированный в 1976 году. В книге описывается та же ситуация: охотники в канадской глуши сталкиваются с враждующей группой, случайно убивают противника и затем готовятся к ответной конфронтации.

