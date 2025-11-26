Топор мясника, батут и афонские святыни: СДЭК назвал самые необычные посылки осени

Чаще всего жители России отправляли посылки в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армению и Узбекистан. А в Россию чаще всего приходили отправления из Беларуси, Казахстана, США, Кыргызстана и Китая. Внутри страны лидировали отправления по Москве и Петербургу, а также маршруты между Москвой, Петербургом и Екатеринбургом. Самые популярные тарифы этой осенью: «посылка», «экспресс», «посылочка» и «магистральный экспресс».