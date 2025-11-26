Николай Полисский выпустит двухтомник «„Никола-Ленивец“. Рай на земле»
Топор мясника, батут и афонские святыни: СДЭК назвал самые необычные посылки осени

Фото: Movieclips/YouTube

Самыми необычными товарами, которые россияне отправляли осенью 2025 года через СДЭК, стали топор мясника, набор афонских святынь, пряничная форма в виде ежа, батут и дубовая бочка. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

В список самых необычных отправлений также вошли ортодонтические материалы, музыкальный модуль, маникюрная вытяжка и семена колеуса «черный дракон». Помимо этого, были и товары для экстремальных хобби — например, очки для мотокросса и блок управления для мотоцикла.

Чаще всего жители России отправляли посылки в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армению и Узбекистан. А в Россию чаще всего приходили отправления из Беларуси, Казахстана, США, Кыргызстана и Китая. Внутри страны лидировали отправления по Москве и Петербургу, а также маршруты между Москвой, Петербургом и Екатеринбургом. Самые популярные тарифы этой осенью: «посылка», «экспресс», «посылочка» и «магистральный экспресс».  

