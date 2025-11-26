Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»

На первом этапе сервис будет работать в тестовом формате закрытого клуба для сотрудников и партнеров компании. «Старт в формате закрытого клуба позволит нам уделить максимум внимания вопросам развития сервиса. Мы запустим продукт постепенно, тщательно отслеживая работу всех элементов системы. Обратная связь участников клуба поможет нам улучшать сервис и готовиться к масштабированию», — отметил руководитель WB Taxi Анатолий Сморгонский.