Большой театр откроет продажи билетов на «Щелкунчика» 2 декабря
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»
Топор мясника, батут и афонские святыни: СДЭК назвал самые необычные посылки осени
Звезда «Песочного человека» сыграет в третьем сезоне «Ван-Пис. Большой куш»
В Москве закроют клуб Gazgolder
Умер актер Всеволод Шиловский, сыгравший в «Военно-полевом романе» и «Интердевочке»
«Самокат» запустил акцию, чтобы помочь детям с двигательными нарушениями играть зимой
Аналитики: в ноябре интерес россиян к товарам по вселенной «Очень странных дел» вырос в 2 раза
В России создали голубей-биодронов
Маколей Калкин рассказал, каким бы могло быть продолжение франшизы «Один дома»
В Москве на этой неделе снова растает снег
В «Кионе» выяснили, что этой осенью слушали, смотрели и читали россияне
Документалка о Пи Дидди выйдет на Netflix 2 декабря. Продюсер — 50 Cent
Китаец подал на развод после того, как его жена отправила 670 тыс. юаней стримеру
Жительница Казахстана не нарушала ПДД 30 лет. Ее наградили
Вышел первый тизер перезапуска «Клиники»
Ева Грин сыграет тетю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдей»
«Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в «цифре» 2 декабря
Названы самые необычные клички домашних животных, которые живут в Подмосковье
Колин Гувер стыдится романа «Все закончится на нас» из‑за на скандала между Лайвли и Бальдони
В США городские еноты демонстрируют признаки одомашнивания
Анонимный покупатель заплатил почти 1 млн долларов за секрет расшифровки скульптуры ЦРУ
Умерла Джилл Фрейд — актриса, ставшая прообразом Люси из «Хроник Нарнии»
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»
О Диего Марадоне снимут мультсериал
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
Amazon запускает свой спутниковый интернет

Николай Полисский выпустит двухтомник «„Никола-Ленивец“. Рай на земле»

В конце ноября Николай Полисский выпустит двухтомник «„Никола-Ленивец“. Рай на земле», исследующий феномен главного российского ленд-арт-парка.

Издание раскроет историю превращения калужской деревни в пространство современного искусства через призму двух — творчества художника Николая Полисского и 20-летней истории фестиваля «Архстояние».

Первый том «Полисский. 2000–2025» станет дебютной публикацией, посвященной ленд-артовскому периоду творчества художника. Сам Полисский подчеркивает:

«Художник вообще не должен ничего говорить, за него это делают его работы. Но если уж взялся, то должен рассказать все честь по чести, по порядку, как все было. Ведь все, что мы после себя оставляем, продлевает жизнь. Эта книга может стать материалом для искусствоведов-исследователей, а может пригодиться молодым художникам: позволит им найти опору в наше непростое время».

Второй том «Архстояние. 2005–2025» отражает экспериментальную природу фестиваля через нестандартную структуру. Издание сочетает кураторские манифесты, летопись 20 фестивалей, фотографии арт-объектов и перформансов, а также эссе экспертов.

Расскажите друзьям