Умер актер Всеволод Шиловский, сыгравший в «Военно-полевом романе» и «Интердевочке»

В возрасте 87 лет скончался актер и режиссер Всеволод Шиловский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу его театра-студии.
Шиловский в 1961 году окончил Школу-студию МХАТ и сразу же был приглашен в труппу. Во МХАТе он проработал до 1987 года и поставил там в качестве режиссера такие спектакли, как «На всякого мудреца довольно простоты», «Сладкоголосая птица юности», «Свои люди — сочтемся», «Мятеж». Одновременно он преподавал в Школе-студии МХАТ и ставил спектакли со студентами.
С 1987 года Шиловский сосредоточился на кинематографе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссера.
В его фильмографии почти сто работ, включая участие в картинах Петра Тодоровского «Любимая женщина механика Гаврилова», «Военно-полевой роман» и «Интердевочка», а также в «Голосе» Ильи Авербаха. В качестве режиссера снимал сериалы «День за днем» и «В одном микрорайоне».
В 2017 году основал собственную театральную студию. В 2023-м она получила постоянное помещение на улице Петровке в Москве.