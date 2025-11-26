Умер актер Всеволод Шиловский, сыгравший в «Военно-полевом романе» и «Интердевочке»

Шиловский в 1961 году окончил Школу-студию МХАТ и сразу же был приглашен в труппу. Во МХАТе он проработал до 1987 года и поставил там в качестве режиссера такие спектакли, как «На всякого мудреца довольно простоты», «Сладкоголосая птица юности», «Свои люди — сочтемся», «Мятеж». Одновременно он преподавал в Школе-студии МХАТ и ставил спектакли со студентами.