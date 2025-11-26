Николай Полисский выпустит двухтомник «„Никола-Ленивец“. Рай на земле»
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»
Топор мясника, батут и афонские святыни: СДЭК назвал самые необычные посылки осени
Звезда «Песочного человека» сыграет в третьем сезоне «Ван-Пис. Большой куш»
В Москве закроют клуб Gazgolder
Умер актер Всеволод Шиловский, сыгравший в «Военно-полевом романе» и «Интердевочке»
«Самокат» запустил акцию, чтобы помочь детям с двигательными нарушениями играть зимой
Аналитики: в ноябре интерес россиян к товарам по вселенной «Очень странных дел» вырос в 2 раза
В России создали голубей-биодронов
Маколей Калкин рассказал, каким бы могло быть продолжение франшизы «Один дома»
В Москве на этой неделе снова растает снег
В «Кионе» выяснили, что этой осенью слушали, смотрели и читали россияне
Документалка о Пи Дидди выйдет на Netflix 2 декабря. Продюсер — 50 Cent
Китаец подал на развод после того, как его жена отправила 670 тыс. юаней стримеру
Жительница Казахстана не нарушала ПДД 30 лет. Ее наградили
Вышел первый тизер перезапуска «Клиники»
Ева Грин сыграет тетю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдей»
«Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в «цифре» 2 декабря
Названы самые необычные клички домашних животных, которые живут в Подмосковье
Колин Гувер стыдится романа «Все закончится на нас» из‑за на скандала между Лайвли и Бальдони
В США городские еноты демонстрируют признаки одомашнивания
Анонимный покупатель заплатил почти 1 млн долларов за секрет расшифровки скульптуры ЦРУ
Умерла Джилл Фрейд — актриса, ставшая прообразом Люси из «Хроник Нарнии»
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»
О Диего Марадоне снимут мультсериал
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
Amazon запускает свой спутниковый интернет

Большой театр откроет продажи билетов на «Щелкунчика» 2 декабря

Фото: Hans Neleman/Getty Images

Большой театр начнет продавать билеты на традиционный новогодний балет «Щелкунчик» 2 декабря, в 10.00 по московскому времени.

В пресс-службе театра уточнили, что билеты можно будет приобрести исключительно онлайн на официальном сайте, продажи в кассах проводиться не будут.

В электронных билетах будут указаны полное ФИО и номер документа, удостоверяющего личность. При входе в театр потребуется предъявить оригинал документа вместе с билетом. Часть билетов на декабрьские спектакли будет распределена через аукцион, прием заявок на который уже стартовал.

В октябре прошлого года Большой театр объявил, что будет продавать только именные билеты по документам, удостоверяющим личность. Каждый год перед Новым годом у театра собирались сотни людей, чтобы купить билет на «Щелкунчика». По данным СМИ, обычно уже с конца октября в интернете можно было приобрести место в очереди в кассу по цене от 15 тыс. рублей.

«Афиша Daily» разбиралась, как появилась традиция посещать «Щелкунчика» зимой и где посмотреть балет, если купить билеты в Большой не получается.

Расскажите друзьям