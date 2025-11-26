В России создали голубей-биодронов

Российская компания Neiry разработала технологию управления голубями с помощью нейроинтерфейсов, имплантированных в их мозг. Об этом сообщается на сайте организации.
«Голубь-биодрон PJN-1 отличается от обычной птицы только проводом нейроинтерфейса, выступающим из головы, а также рюкзачком с электроникой», — говорится в сообщении. Благодаря нейрочипу оператор биодрона может управлять птицей, загружая ей полетное задание, как в обычные БПЛА. Дрессировка не требуется: любое животное становится дистанционно управляемым после операции. «Благодаря нейростимуляции отдельных зон мозга птица сама „хочет“ передвигаться в нужную сторону», — пишут представители Neiry.
Как утверждают в компании, основная задача голубей-биодронов — обеспечение мониторинга любого типа, например экологического и промышленного, а также проведение поисково-спасательных операций. Цена биодрона сопоставима с ценой дронов сходного класса, утверждают создатели разработки. Проект cейчас находится на одной из завершающих стадий. Рассматривается вывод технологии на международный рынок.
«Сейчас решение работает на голубях, но носителем может быть любая птица. Для переноса большего веса полезной нагрузки планируется использовать воронов, для мониторинга прибрежных объектов — чаек, а альбатросов — для больших морских акваторий», — рассказал Александр Панов, основатель группы компаний Neiry.