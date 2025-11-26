Николай Полисский выпустит двухтомник «„Никола-Ленивец“. Рай на земле»
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»
Топор мясника, батут и афонские святыни: СДЭК назвал самые необычные посылки осени
Звезда «Песочного человека» сыграет в третьем сезоне «Ван-Пис. Большой куш»
В Москве закроют клуб Gazgolder
Умер актер Всеволод Шиловский, сыгравший в «Военно-полевом романе» и «Интердевочке»
Большой театр откроет продажи билетов на «Щелкунчика» 2 декабря
«Самокат» запустил акцию, чтобы помочь детям с двигательными нарушениями играть зимой
Аналитики: в ноябре интерес россиян к товарам по вселенной «Очень странных дел» вырос в 2 раза
Маколей Калкин рассказал, каким бы могло быть продолжение франшизы «Один дома»
В Москве на этой неделе снова растает снег
В «Кионе» выяснили, что этой осенью слушали, смотрели и читали россияне
Документалка о Пи Дидди выйдет на Netflix 2 декабря. Продюсер — 50 Cent
Китаец подал на развод после того, как его жена отправила 670 тыс. юаней стримеру
Жительница Казахстана не нарушала ПДД 30 лет. Ее наградили
Вышел первый тизер перезапуска «Клиники»
Ева Грин сыграет тетю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдей»
«Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в «цифре» 2 декабря
Названы самые необычные клички домашних животных, которые живут в Подмосковье
Колин Гувер стыдится романа «Все закончится на нас» из‑за на скандала между Лайвли и Бальдони
В США городские еноты демонстрируют признаки одомашнивания
Анонимный покупатель заплатил почти 1 млн долларов за секрет расшифровки скульптуры ЦРУ
Умерла Джилл Фрейд — актриса, ставшая прообразом Люси из «Хроник Нарнии»
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»
О Диего Марадоне снимут мультсериал
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
Amazon запускает свой спутниковый интернет

В России создали голубей-биодронов

Фото: Nary

Российская компания Neiry разработала технологию управления голубями с помощью нейроинтерфейсов, имплантированных в их мозг. Об этом сообщается на сайте организации.

«Голубь-биодрон PJN-1 отличается от обычной птицы только проводом нейроинтерфейса, выступающим из головы, а также рюкзачком с электроникой», — говорится в сообщении. Благодаря нейрочипу оператор биодрона может управлять птицей, загружая ей полетное задание, как в обычные БПЛА. Дрессировка не требуется: любое животное становится дистанционно управляемым после операции. «Благодаря нейростимуляции отдельных зон мозга птица сама „хочет“ передвигаться в нужную сторону», — пишут представители Neiry.

Как утверждают в компании, основная задача голубей-биодронов — обеспечение мониторинга любого типа, например экологического и промышленного, а также проведение поисково-спасательных операций. Цена биодрона сопоставима с ценой дронов сходного класса, утверждают создатели разработки. Проект cейчас находится на одной из завершающих стадий. Рассматривается вывод технологии на международный рынок.

«Сейчас решение работает на голубях, но носителем может быть любая птица. Для переноса большего веса полезной нагрузки планируется использовать воронов, для мониторинга прибрежных объектов — чаек, а альбатросов — для больших морских акваторий», — рассказал Александр Панов, основатель группы компаний Neiry.

Расскажите друзьям