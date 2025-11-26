В России создали голубей-биодронов

«Голубь-биодрон PJN-1 отличается от обычной птицы только проводом нейроинтерфейса, выступающим из головы, а также рюкзачком с электроникой», — говорится в сообщении. Благодаря нейрочипу оператор биодрона может управлять птицей, загружая ей полетное задание, как в обычные БПЛА. Дрессировка не требуется: любое животное становится дистанционно управляемым после операции. «Благодаря нейростимуляции отдельных зон мозга птица сама „хочет“ передвигаться в нужную сторону», — пишут представители Neiry.