Маколей Калкин рассказал, каким бы могло быть продолжение франшизы «Один дома»

Маколей Калкин рассказал, что не против был бы вернуться к роли Кевина МакКалистера в сиквеле «Один дома». У актера уже есть идея, каким бы могло быть продолжение франшизы.
«Кевин либо вдовец, либо разведен. Он воспитывает сына, но не уделяет ему должного внимания. И вот в один прекрасный день ребенок так сильно обижается на отца, что не пускает того в дом и расставляет ловушки. Таким образом Кевин как бы меняется ролями с грабителями», — отметил актер.
Калкин добавил, что дом будет своего рода метафорой отношений отца и сына, и его персонаж должен будет достучаться до сердца сына. «Это самая близкая мне идея продолжения», — сказал Маколей.
Ранее режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус заявил, что не хочет перезапускать франшизу. «Я считаю, что „Один дома“ существует как нечто уникальное, как особенный момент в истории, который невозможно повторить. Я считаю ошибкой пытаться вернуться и воссоздать то, что мы сделали 35 лет назад. Думаю, лучше оставить этот проект в покое», — сказал Коламбус.