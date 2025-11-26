О Диего Марадоне снимут мультсериал
В Москве на этой неделе снова растает снег
В «Кионе» выяснили, что этой осенью слушали, смотрели и читали россияне
Клуб Gazgolder в Москве будет закрыт
Документалка о Пи Дидди выйдет на Netflix 2 декабря. Продюсер — 50 Cent
Китаец подал на развод после того, как его жена отправила 670 тыс. юаней стримеру
Жительница Казахстана не нарушала ПДД 30 лет. Ее наградили
Вышел первый тизер перезапуска «Клиники»
Ева Грин сыграет тетю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдей»
«Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в «цифре» 2 декабря
Названы самые необычные клички домашних животных, которые живут в Подмосковье
Колин Гувер стыдится романа «Все закончится на нас» из‑за на скандала между Лайвли и Бальдони
В США городские еноты демонстрируют признаки одомашнивания
Анонимный покупатель заплатил почти 1 млн долларов за секрет расшифровки скульптуры ЦРУ
Умерла Джилл Фрейд — актриса, ставшая прообразом Люси из «Хроник Нарнии»
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
Amazon запускает свой спутниковый интернет
ВЦИОМ: накопления есть у 50% россиян
Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount
35 домов с сандриками обновили в Москве в 2025 году
Скарлетт Йоханссон возглавит каст нового «Изгоняющего дьявола» от Майка Флэнагана
Нюта Федермессер выпустила книгу «Быть волонтером»
Ширли Хендерсон поделилась, как получила роль 14-летней плаксы Миртл из «Гарри Поттера» в 37 лет
Новая Зеландия планирует истребить одичавших кошек к 2050 году
От «Голого пистолета» до «Бедных-несчастных» — Variety выбрала 100 лучших комедий всех времен
Станцию метро «Гольяново» в Москве оформят в космической тематике
American Eagle выбрал Марту Стюарт лицом своей новой праздничной кампании

Маколей Калкин рассказал, каким бы могло быть продолжение франшизы «Один дома»

Фото: Twentieth Century Fox

Маколей Калкин рассказал, что не против был бы вернуться к роли Кевина МакКалистера в сиквеле «Один дома». У актера уже есть идея, каким бы могло быть продолжение франшизы.

«Кевин либо вдовец, либо разведен. Он воспитывает сына, но не уделяет ему должного внимания. И вот в один прекрасный день ребенок так сильно обижается на отца, что не пускает того в дом и расставляет ловушки. Таким образом Кевин как бы меняется ролями с грабителями», — отметил актер.

Калкин добавил, что дом будет своего рода метафорой отношений отца и сына, и его персонаж должен будет достучаться до сердца сына. «Это самая близкая мне идея продолжения», — сказал Маколей.

Ранее режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус заявил, что не хочет перезапускать франшизу. «Я считаю, что „Один дома“ существует как нечто уникальное, как особенный момент в истории, который невозможно повторить. Я считаю ошибкой пытаться вернуться и воссоздать то, что мы сделали 35 лет назад. Думаю, лучше оставить этот проект в покое», — сказал Коламбус.

