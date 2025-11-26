О Диего Марадоне снимут мультсериал
Маколей Калкин рассказал, каким бы могло быть продолжение франшизы «Один дома»
В «Кионе» выяснили, что этой осенью слушали, смотрели и читали россияне
Клуб Gazgolder в Москве будет закрыт
Документалка о Пи Дидди выйдет на Netflix 2 декабря. Продюсер — 50 Cent
Китаец подал на развод после того, как его жена отправила 670 тыс. юаней стримеру
Жительница Казахстана не нарушала ПДД 30 лет. Ее наградили
Вышел первый тизер перезапуска «Клиники»
Ева Грин сыграет тетю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдей»
«Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в «цифре» 2 декабря
Названы самые необычные клички домашних животных, которые живут в Подмосковье
Колин Гувер стыдится романа «Все закончится на нас» из‑за на скандала между Лайвли и Бальдони
В США городские еноты демонстрируют признаки одомашнивания
Анонимный покупатель заплатил почти 1 млн долларов за секрет расшифровки скульптуры ЦРУ
Умерла Джилл Фрейд — актриса, ставшая прообразом Люси из «Хроник Нарнии»
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
Amazon запускает свой спутниковый интернет
ВЦИОМ: накопления есть у 50% россиян
Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount
35 домов с сандриками обновили в Москве в 2025 году
Скарлетт Йоханссон возглавит каст нового «Изгоняющего дьявола» от Майка Флэнагана
Нюта Федермессер выпустила книгу «Быть волонтером»
Ширли Хендерсон поделилась, как получила роль 14-летней плаксы Миртл из «Гарри Поттера» в 37 лет
Новая Зеландия планирует истребить одичавших кошек к 2050 году
От «Голого пистолета» до «Бедных-несчастных» — Variety выбрала 100 лучших комедий всех времен
Станцию метро «Гольяново» в Москве оформят в космической тематике
American Eagle выбрал Марту Стюарт лицом своей новой праздничной кампании

В Москве на этой неделе снова растает снег

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Снег в Москве на этой неделе пройдет в среду, однако вскоре он растает из‑за теплой погоды, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

К выходным погода будет без осадков. «Количество осадков в Московском регионе заметно уменьшится. В среду будет выпадать мокрый снег, но он будет и таять, а в четверг при высокой температуре от него и вовсе следа не останется», — сказал он.

В понедельник на следующей неделе погода тоже будет без осадков. Ветер станет слабым, а небо — почти безоблачным. «Солнце будет улыбаться москвичам», — заключил Вильфанд.

Сильные морозы прогнозируются в конце ноября в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах России. Например, на Таймыре температура составит от 40 до 46 градусов мороза.

Расскажите друзьям