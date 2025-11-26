В Москве на этой неделе снова растает снег

Снег в Москве на этой неделе пройдет в среду, однако вскоре он растает из‑за теплой погоды, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
К выходным погода будет без осадков. «Количество осадков в Московском регионе заметно уменьшится. В среду будет выпадать мокрый снег, но он будет и таять, а в четверг при высокой температуре от него и вовсе следа не останется», — сказал он.
В понедельник на следующей неделе погода тоже будет без осадков. Ветер станет слабым, а небо — почти безоблачным. «Солнце будет улыбаться москвичам», — заключил Вильфанд.
Сильные морозы прогнозируются в конце ноября в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах России. Например, на Таймыре температура составит от 40 до 46 градусов мороза.