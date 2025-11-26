В «Кионе» выяснили, что этой осенью слушали, смотрели и читали россияне

Главными жанрами осени в книжном сервисе «Кион Строки» стали фэнтези, young adult литература, фантастика, детективы и любовные романы. Больше всего времени с книгами провели россияне из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Петербурга, Свердловской и Новосибирской областей. Самым читающим месяцем в «Кион Строках» стал октябрь, а по приросту чтения самыми активными регионами стали Орловская, Мурманская области и Республика Ингушетия.