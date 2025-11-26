О Диего Марадоне снимут мультсериал
Маколей Калкин рассказал, каким бы могло быть продолжение франшизы «Один дома»
В Москве на этой неделе снова растает снег
Клуб Gazgolder в Москве будет закрыт
Документалка о Пи Дидди выйдет на Netflix 2 декабря. Продюсер — 50 Cent
Китаец подал на развод после того, как его жена отправила 670 тыс. юаней стримеру
Жительница Казахстана не нарушала ПДД 30 лет. Ее наградили
Вышел первый тизер перезапуска «Клиники»
Ева Грин сыграет тетю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдей»
«Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в «цифре» 2 декабря
Названы самые необычные клички домашних животных, которые живут в Подмосковье
Колин Гувер стыдится романа «Все закончится на нас» из‑за на скандала между Лайвли и Бальдони
В США городские еноты демонстрируют признаки одомашнивания
Анонимный покупатель заплатил почти 1 млн долларов за секрет расшифровки скульптуры ЦРУ
Умерла Джилл Фрейд — актриса, ставшая прообразом Люси из «Хроник Нарнии»
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
Amazon запускает свой спутниковый интернет
ВЦИОМ: накопления есть у 50% россиян
Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount
35 домов с сандриками обновили в Москве в 2025 году
Скарлетт Йоханссон возглавит каст нового «Изгоняющего дьявола» от Майка Флэнагана
Нюта Федермессер выпустила книгу «Быть волонтером»
Ширли Хендерсон поделилась, как получила роль 14-летней плаксы Миртл из «Гарри Поттера» в 37 лет
Новая Зеландия планирует истребить одичавших кошек к 2050 году
От «Голого пистолета» до «Бедных-несчастных» — Variety выбрала 100 лучших комедий всех времен
Станцию метро «Гольяново» в Москве оформят в космической тематике
American Eagle выбрал Марту Стюарт лицом своей новой праздничной кампании

В «Кионе» выяснили, что этой осенью слушали, смотрели и читали россияне

Фото: Ravi Sharma/Unplash

Этой осенью россияне чаще всего читали «Железное пламя» Ребекки Яррос, смотрели сериал «Виноград» и слушали Sabi и Mia Boyka. Об этом свидетельствуют результаты исследования книжного сервиса «Кион Строки», онлайн-кинотеатра «Кион» и сервиса «Кион Музыка», которые есть у «Афиши Daily».

Главными жанрами осени в книжном сервисе «Кион Строки» стали фэнтези, young adult литература, фантастика, детективы и любовные романы. Больше всего времени с книгами провели россияне из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Петербурга, Свердловской и Новосибирской областей. Самым читающим месяцем в «Кион Строках» стал октябрь, а по приросту чтения самыми активными регионами стали Орловская, Мурманская области и Республика Ингушетия.

Ребекка Яррос стала самым востребованным автором в сезоне. Ее книга «Железное пламя» заняла первое место в рейтинге самых популярных книг осенью 2025 года. На второй строке оказалось произведение отечественного автора Екатерины Андреевой «Дело теневого сыска», а на третьей — «Четвертое крыло» Ребекки Яррос. В топ-5 также вошли «Ониксовый шторм» и «Вариация» от автора, занявшего первое место в рейтинге.

Кроме Ребекки Яррос, в топ-5 самых популярных авторов осени также вошли Яна Вагнер, Дарья Донцова, Федор Достоевский и Татьяна Устинова. В список самых популярных подкастов вошла серия «Хрум, или Сказочный детектив», «Страшные байки на ночь», «Дневники Лоры Палны. Лагеря», «Отвратительные мужики-2» и «Мослекторий».

По данным онлайн-кинотеатра «Кион», самым популярным тайтлом осени стал сериал «Виноград» режиссера Владимира Щеголькова. Главные роли исполнили Павел Прилучный, Нино Нинидзе и Софья Синицына. За ним — нашумевший «Бар „Один звонок“», снятый Сергеем Филатовым с Данилой Козловским в главной роли.

Замыкает топ-3 фильм «Жизнь по вызову» от Сарика Андреасяна. Лидерами по просмотрам также стали семейный фильм «На деревню дедушке» от Владислава Богуша и детектив «Здесь все свои».

Осенью россияне больше всего отдавали предпочтение комедиям, триллерам, детективам, боевикам и приключениям. Самыми «смотрящими» регионами стали Краснодарский край, Петербург и Ленинградская область, Свердловская и Ростовская области.

В топ самых популярных жанров «Кион Музыки» вошли популярная и танцевальная музыка, а также рэп. Самым востребованным артистом по числу прослушиваний оказалась певица Mona. Реже пользователи выбирали рэпера Андрея Косолапова, известного под псевдонимом Macan. Следом расположился DJ Блокnote, чье новое видение творчества литературных классиков полюбилось аудитории.

На четвертом месте — Баста, за ним — Umar Keyn. Шестая строчка рейтинга принадлежит Ване Дмитриенко. Artik & Asti, Артем Тото, DJ Polkovnik заняли седьмую, восьмую и девятую позицию соответственно. Замыкает топ-10 исполнитель Тайпан. Этой осенью музыка чаще всего звучала в столице и ее области, Краснодарском крае и на северо-западе России, с центром в Петербурге с прилегающими к нему территориями.

Топ-10 самых популярных треков по числу проигрываний в плеере:

1.    Sabi, Mia Boyka «Базовый минимум»; 
2.    Джиган, Artik & Asti, Niletto «Худи»;
3.    Ваня Дмитриенко «Шелк»;
4.    Татьяна Куртукова «Матушка»;
5.    Mona «Иордан»;
6.    Elman, Tridа «С неба»;
7.    Jakone, Kiliana «Асфальт»;
8.    Ay Yola «Homay»;
9.    Icegergert, Sky Rae «Наследство»; 
10.  Женя Трофимов, «Комната культуры» «Поезда».

Расскажите друзьям