В «Кионе» выяснили, что этой осенью слушали, смотрели и читали россияне

Этой осенью россияне чаще всего читали «Железное пламя» Ребекки Яррос, смотрели сериал «Виноград» и слушали Sabi и Mia Boyka. Об этом свидетельствуют результаты исследования книжного сервиса «Кион Строки», онлайн-кинотеатра «Кион» и сервиса «Кион Музыка», которые есть у «Афиши Daily».
Главными жанрами осени в книжном сервисе «Кион Строки» стали фэнтези, young adult литература, фантастика, детективы и любовные романы. Больше всего времени с книгами провели россияне из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Петербурга, Свердловской и Новосибирской областей. Самым читающим месяцем в «Кион Строках» стал октябрь, а по приросту чтения самыми активными регионами стали Орловская, Мурманская области и Республика Ингушетия.
Ребекка Яррос стала самым востребованным автором в сезоне. Ее книга «Железное пламя» заняла первое место в рейтинге самых популярных книг осенью 2025 года. На второй строке оказалось произведение отечественного автора Екатерины Андреевой «Дело теневого сыска», а на третьей — «Четвертое крыло» Ребекки Яррос. В топ-5 также вошли «Ониксовый шторм» и «Вариация» от автора, занявшего первое место в рейтинге.
Кроме Ребекки Яррос, в топ-5 самых популярных авторов осени также вошли Яна Вагнер, Дарья Донцова, Федор Достоевский и Татьяна Устинова. В список самых популярных подкастов вошла серия «Хрум, или Сказочный детектив», «Страшные байки на ночь», «Дневники Лоры Палны. Лагеря», «Отвратительные мужики-2» и «Мослекторий».
По данным онлайн-кинотеатра «Кион», самым популярным тайтлом осени стал сериал «Виноград» режиссера Владимира Щеголькова. Главные роли исполнили Павел Прилучный, Нино Нинидзе и Софья Синицына. За ним — нашумевший «Бар „Один звонок“», снятый Сергеем Филатовым с Данилой Козловским в главной роли.
Замыкает топ-3 фильм «Жизнь по вызову» от Сарика Андреасяна. Лидерами по просмотрам также стали семейный фильм «На деревню дедушке» от Владислава Богуша и детектив «Здесь все свои».
Осенью россияне больше всего отдавали предпочтение комедиям, триллерам, детективам, боевикам и приключениям. Самыми «смотрящими» регионами стали Краснодарский край, Петербург и Ленинградская область, Свердловская и Ростовская области.
В топ самых популярных жанров «Кион Музыки» вошли популярная и танцевальная музыка, а также рэп. Самым востребованным артистом по числу прослушиваний оказалась певица Mona. Реже пользователи выбирали рэпера Андрея Косолапова, известного под псевдонимом Macan. Следом расположился DJ Блокnote, чье новое видение творчества литературных классиков полюбилось аудитории.
На четвертом месте — Баста, за ним — Umar Keyn. Шестая строчка рейтинга принадлежит Ване Дмитриенко. Artik & Asti, Артем Тото, DJ Polkovnik заняли седьмую, восьмую и девятую позицию соответственно. Замыкает топ-10 исполнитель Тайпан. Этой осенью музыка чаще всего звучала в столице и ее области, Краснодарском крае и на северо-западе России, с центром в Петербурге с прилегающими к нему территориями.
Топ-10 самых популярных треков по числу проигрываний в плеере:
1. Sabi, Mia Boyka «Базовый минимум»;
2. Джиган, Artik & Asti, Niletto «Худи»;
3. Ваня Дмитриенко «Шелк»;
4. Татьяна Куртукова «Матушка»;
5. Mona «Иордан»;
6. Elman, Tridа «С неба»;
7. Jakone, Kiliana «Асфальт»;
8. Ay Yola «Homay»;
9. Icegergert, Sky Rae «Наследство»;
10. Женя Трофимов, «Комната культуры» «Поезда».