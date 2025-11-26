Клуб Gazgolder в Москве будет закрыт

«Рейв 10‑летия перед финальным закрытием клуба „Газгольдер“», — говорится в анонсе мероприятия от лейбла Applique. «Очень надеемся, что клуб когда‑нибудь вернется, но уже в новом формате», — добавила команда Applique в комментариях в инстаграме*. Причины закрытия и другие подробности неизвестны.