Клуб Gazgolder в Москве будет закрыт. В соцсетях заведения появилась информация о финальной вечеринке клуба перед закрытием, которая состоится 26 декабря.
«Рейв 10‑летия перед финальным закрытием клуба „Газгольдер“», — говорится в анонсе мероприятия от лейбла Applique. «Очень надеемся, что клуб когда‑нибудь вернется, но уже в новом формате», — добавила команда Applique в комментариях в инстаграме*. Причины закрытия и другие подробности неизвестны.
Клуб Gazgolder основан в 2005 году и базируется на территории завода «Арма» в Москве. Он связан с лейблом Gaz, владельцами которого выступают Баста (Василий Вакуленко) и Евгений Антимоний. «Сегодня Gaz является одним из ведущих лидеров отечественного шоу-бизнеса», — говорится на сайте клуба.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.