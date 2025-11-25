О Диего Марадоне снимут мультсериал
Документалка о Пи Дидди выйдет на Netflix 2 декабря. Продюсер — 50 Cent

Фото: Karno’s Film

В Сети появился постер предстоящего документального фильма «Шон Комбс: Расплата» (Sean Combs: The Reckoning) про скандального хип-хоп-артиста  Пи Дидди (Шона Комбса). Мини-сериал выйдет на Netflix 2 декабря.

Шоу расскажет о кризисе в карьере музыканта. Продюсером проекта выступил рэпер 50 Cent.  Режиссером стала Александрия Стэплтон.

© Netflix

Авторы сериала ранее признавались, что «непоколебимы в своем стремлении дать голос тем, у кого его нет», и в деталях хотят рассказать о различных точках зрения на события вокруг Комбса. Ранее 50 Cent обещал направить доходы от проекта на поддержку жертв сексуализированного насилия.

В июле Дидди признали виновным в перевозке людей через границы штатов для сексуализированных контактов под воздействием наркотиков. Его осудили на 4 года и 2 месяца заключения. Присяжные оправдали артиста по обвинениям в рэкете, а также сговоре с целью совершения сексуализированных преступлений и торговле людьми. За эти преступления ему грозило пожизненное заключение.

В заключении Комбс работает помощником священника в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. В обязанности такого человека обычно входит работа в церковной библиотеке, уборка в кабинете священника и помощь ему. В CBS отмечали, что должность считается престижной. У заключенных, которые ее занимают, часто есть отдельный кабинет с кондиционером, а священники делятся с ними едой.

