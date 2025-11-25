О Диего Марадоне снимут мультсериал
Жительница Казахстана не нарушала ПДД 30 лет. Ее наградили
Вышел первый тизер перезапуска «Клиники»
Ева Грин сыграет тетю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдей»
«Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в «цифре» 2 декабря
Названы самые необычные клички домашних животных, которые живут в Подмосковье
Колин Гувер стыдится романа «Все закончится на нас» из‑за на скандала между Лайвли и Бальдони
В США городские еноты демонстрируют признаки одомашнивания
Анонимный покупатель заплатил почти 1 млн долларов за секрет расшифровки скульптуры ЦРУ
Умерла Джилл Фрейд — актриса, ставшая прообразом Люси из «Хроник Нарнии»
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
Amazon запускает свой спутниковый интернет
ВЦИОМ: накопления есть у 50% россиян
Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount
35 домов с сандриками обновили в Москве в 2025 году
Скарлетт Йоханссон возглавит каст нового «Изгоняющего дьявола» от Майка Флэнагана
Нюта Федермессер выпустила книгу «Быть волонтером»
Ширли Хендерсон поделилась, как получила роль 14-летней плаксы Миртл из «Гарри Поттера» в 37 лет
Новая Зеландия планирует истребить одичавших кошек к 2050 году
От «Голого пистолета» до «Бедных-несчастных» — Variety выбрала 100 лучших комедий всех времен
Станцию метро «Гольяново» в Москве оформят в космической тематике
American Eagle выбрал Марту Стюарт лицом своей новой праздничной кампании
«Афиша Daily» вручила награду за лучший продуктовый дизайн на премии DAFES Awards
Треть опрошенных россиян остаются на свидании до конца, даже если нет желания продолжать общение
Самыми популярными среди россиян игрушками для новогодней елки в 2025 году стали фигурки лошади
Тим Аллен завершил работу над озвучкой Базза Лайтера в «Истории игрушек-5»: «Это меня очень тронуло»
Россияне стали реже посещать кофейни

Китаец подал на развод после того, как его жена отправила 670 тыс. юаней стримеру

Фото: Zoriana Stakhniv/Unsplash

Житель городского округа Синъян в Китае подал на развод после того, как узнал, что его жена потратила все деньги, которые он ей перечислял на протяжении восьми лет. Сумма составила 1,16 млн юаней (более 17 млн рублей), большую часть из которых женщина перевела стримеру, пишет South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Лю женат на супруге уже восемь лет и работает в Чжэнчжоу, в 25 км от Синъяна. Китаец вел скромный образ жизни — каждый месяц он платил 300 юаней (более 3 тыс. рублей) за аренду жилья. Остальной доход он отдавал жене, чтобы она чувствовала себя комфортно. Женщина не работает и сидит дома с ребенком.

Жили супруги отдельно. Он — в простой квартире, она — в комфортабельном доме с отоплением.

Недавно Лю сказал жене, что хочет проверить ее банковский счет. Она отказалась, что показалось китайцу любопытным. Позже женщина призналась, что на счете денег нет. Супруга Лю рассказала, что 670 тыс. юаней (более 7 млн рублей) ушли стримеру. Куда делись остальные средства, китаянка объяснить не смогла. Кроме того, она заняла 80 тыс. юаней (890 тыс. рублей) у кредитной организации.

«Я копил деньги на еду и прочие расходы и отдал ей все свои деньги. Однако она отдала их другому мужчине. Думаю, она просто не выдержала одиночества», — сказал Лю.

Жена призналась, что была настолько одержима неизвестным стримером, что не могла думать ни о чем другом, кроме как перевести ему денег. Записи онлайн-чата показали, что женщина однажды попросила его называть ее «малышкой», однако лично они никогда не встречались. Теперь Лю хочет развестись с женой, но перед этим вернуть себе половину совместного имущества. 

Расскажите друзьям