Китаец подал на развод после того, как его жена отправила 670 тыс. юаней стримеру

Житель городского округа Синъян в Китае подал на развод после того, как узнал, что его жена потратила все деньги, которые он ей перечислял на протяжении восьми лет. Сумма составила 1,16 млн юаней (более 17 млн рублей), большую часть из которых женщина перевела стримеру, пишет South China Morning Post.
Мужчина по фамилии Лю женат на супруге уже восемь лет и работает в Чжэнчжоу, в 25 км от Синъяна. Китаец вел скромный образ жизни — каждый месяц он платил 300 юаней (более 3 тыс. рублей) за аренду жилья. Остальной доход он отдавал жене, чтобы она чувствовала себя комфортно. Женщина не работает и сидит дома с ребенком.
Жили супруги отдельно. Он — в простой квартире, она — в комфортабельном доме с отоплением.
Недавно Лю сказал жене, что хочет проверить ее банковский счет. Она отказалась, что показалось китайцу любопытным. Позже женщина призналась, что на счете денег нет. Супруга Лю рассказала, что 670 тыс. юаней (более 7 млн рублей) ушли стримеру. Куда делись остальные средства, китаянка объяснить не смогла. Кроме того, она заняла 80 тыс. юаней (890 тыс. рублей) у кредитной организации.
«Я копил деньги на еду и прочие расходы и отдал ей все свои деньги. Однако она отдала их другому мужчине. Думаю, она просто не выдержала одиночества», — сказал Лю.
Жена призналась, что была настолько одержима неизвестным стримером, что не могла думать ни о чем другом, кроме как перевести ему денег. Записи онлайн-чата показали, что женщина однажды попросила его называть ее «малышкой», однако лично они никогда не встречались. Теперь Лю хочет развестись с женой, но перед этим вернуть себе половину совместного имущества.