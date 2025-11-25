Китаец подал на развод после того, как его жена отправила 670 тыс. юаней стримеру

Жена призналась, что была настолько одержима неизвестным стримером, что не могла думать ни о чем другом, кроме как перевести ему денег. Записи онлайн-чата показали, что женщина однажды попросила его называть ее «малышкой», однако лично они никогда не встречались. Теперь Лю хочет развестись с женой, но перед этим вернуть себе половину совместного имущества.