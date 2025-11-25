О Диего Марадоне снимут мультсериал
Китаец подал на развод после того, как его жена отправила 670 тыс. юаней стримеру
Жительница Казахстана не нарушала ПДД 30 лет. Ее наградили
Ева Грин сыграет тетю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдей»
«Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в «цифре» 2 декабря
Названы самые необычные клички домашних животных, которые живут в Подмосковье
Колин Гувер стыдится романа «Все закончится на нас» из‑за на скандала между Лайвли и Бальдони
В США городские еноты демонстрируют признаки одомашнивания
Анонимный покупатель заплатил почти 1 млн долларов за секрет расшифровки скульптуры ЦРУ
Умерла Джилл Фрейд — актриса, ставшая прообразом Люси из «Хроник Нарнии»
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
Amazon запускает свой спутниковый интернет
ВЦИОМ: накопления есть у 50% россиян
Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount
35 домов с сандриками обновили в Москве в 2025 году
Скарлетт Йоханссон возглавит каст нового «Изгоняющего дьявола» от Майка Флэнагана
Нюта Федермессер выпустила книгу «Быть волонтером»
Ширли Хендерсон поделилась, как получила роль 14-летней плаксы Миртл из «Гарри Поттера» в 37 лет
Новая Зеландия планирует истребить одичавших кошек к 2050 году
От «Голого пистолета» до «Бедных-несчастных» — Variety выбрала 100 лучших комедий всех времен
Станцию метро «Гольяново» в Москве оформят в космической тематике
American Eagle выбрал Марту Стюарт лицом своей новой праздничной кампании
«Афиша Daily» вручила награду за лучший продуктовый дизайн на премии DAFES Awards
Треть опрошенных россиян остаются на свидании до конца, даже если нет желания продолжать общение
Самыми популярными среди россиян игрушками для новогодней елки в 2025 году стали фигурки лошади
Тим Аллен завершил работу над озвучкой Базза Лайтера в «Истории игрушек-5»: «Это меня очень тронуло»
Россияне стали реже посещать кофейни

Вышел первый тизер перезапуска «Клиники»

Фото: NBC

Entertainment Weekly показал первый тизер перезапуска «Клиники». Премьера состоится 25 февраля 2026 года. Первые два эпизода выйдут сначала на канале ABC, а потом на Hulu.

Видео: Entertainment Weekly

Сериал продолжит историю друзей Джея Ди Дориана и Кристофера Терка. Спустя годы они снова выйдут на дежурство. За это время медицина изменилась, интерны тоже, но их дружба выдержала испытание временем.

В проект вновь вернутся Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок, Джон К.МакГинли и Джуди Рейес. Шоураннерами стали Тим Хоберт и Асим Батра.

Недавно в сети появилось первое видео со съемочной площадки сериала «Клиника», подтверждающее, что проект возвращается к жизни. Официально о возвращении «Клиники» стало известно еще в декабре 2024 года.

Расскажите друзьям