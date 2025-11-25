«Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в «цифре» 2 декабря

«Трон: Арес» появится на цифровых площадках 2 декабря. Об этом в соцсети Х сообщила Walt Disney Studios.
Главную роль в фильме исполнил Джаред Лето. Режиссером выступил Йоаким Реннинг. Премьера состоялась 10 октября.
Лента стала продолжением франшизы о цифровых мирах и столкновении человека с искусственным интеллектом. Главный герой нового фильма — цифровой солдат Арес, прибывающий в наш мир с миссией, связанной с разрушительными технологиями.
В картине также снялся Эван Питерс, который сыграл Джулиана Диллинджера, однофамильца злодея Эда Диллинджера из оригинального «Трона». В новом фильме появился и Джефф Бриджес в роли Кевина Флинна из двух предыдущих лент.
Лента провалилась в прокате, собрав 141 млн долларов при бюджете в 180 млн. Теперь Disney хочет заморозить франшизу, на данный момент состоящую из трех фильмов. Первый вышел в 1982 году, сиквел «Наследие» — в 2010-м.