«Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в «цифре» 2 декабря

Лента провалилась в прокате, собрав 141 млн долларов при бюджете в 180 млн. Теперь Disney хочет заморозить франшизу, на данный момент состоящую из трех фильмов. Первый вышел в 1982 году, сиквел «Наследие» — в 2010-м.