Названы самые необычные клички домашних животных, которые живут в Подмосковье

Кроме того, в регионе можно встретить собак с кличками Беги Беги, Таблерон, Тирамису, Текила, Твинки, Тутти-Фрутти и Тициана Амигаде Винчи. «Иногда владельцы дают даже неординарные имена, например, однажды имя Там вызвало улыбки ветеринаров, потому что хозяин настаивал, что именно так зовет свою собаку, что вызвало смех и удивление», ― рассказали в региональном Минсельхозе.