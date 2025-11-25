Черногория планирует ввести визы для россиян к концу сентября 2026 года

Черногория подала заявку на вступление в Европейский союз в 2008 году, а уже в 2010-м получила статус страны-кандидата. С тех пор, по словам высокопоставленного дипломата, с которым поговорило Politico, республика закрыла 7 из 33 переговорных глав и намерена до декабря 2025 года завершить еще 5.