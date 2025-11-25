Черногория планирует ввести визы для россиян к концу сентября 2026 года

О Диего Марадоне снимут мультсериал
Китаец подал на развод после того, как его жена отправила 670 тыс. юаней стримеру
Жительница Казахстана не нарушала ПДД 30 лет. Ее наградили
Вышел первый тизер перезапуска «Клиники»
Ева Грин сыграет тетю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдей»
«Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в «цифре» 2 декабря
Названы самые необычные клички домашних животных, которые живут в Подмосковье
Колин Гувер стыдится романа «Все закончится на нас» из‑за на скандала между Лайвли и Бальдони
В США городские еноты демонстрируют признаки одомашнивания
Анонимный покупатель заплатил почти 1 млн долларов за секрет расшифровки скульптуры ЦРУ
Умерла Джилл Фрейд — актриса, ставшая прообразом Люси из «Хроник Нарнии»
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
Amazon запускает свой спутниковый интернет
ВЦИОМ: накопления есть у 50% россиян
Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount
35 домов с сандриками обновили в Москве в 2025 году
Скарлетт Йоханссон возглавит каст нового «Изгоняющего дьявола» от Майка Флэнагана
Нюта Федермессер выпустила книгу «Быть волонтером»
Ширли Хендерсон поделилась, как получила роль 14-летней плаксы Миртл из «Гарри Поттера» в 37 лет
Новая Зеландия планирует истребить одичавших кошек к 2050 году
От «Голого пистолета» до «Бедных-несчастных» — Variety выбрала 100 лучших комедий всех времен
Станцию метро «Гольяново» в Москве оформят в космической тематике
American Eagle выбрал Марту Стюарт лицом своей новой праздничной кампании
«Афиша Daily» вручила награду за лучший продуктовый дизайн на премии DAFES Awards
Треть опрошенных россиян остаются на свидании до конца, даже если нет желания продолжать общение
Самыми популярными среди россиян игрушками для новогодней елки в 2025 году стали фигурки лошади
Тим Аллен завершил работу над озвучкой Базза Лайтера в «Истории игрушек-5»: «Это меня очень тронуло»

Черногория планирует ввести визы для россиян к концу сентября 2026 года

Фото: Faruk Kaymak/Unsplash

Черногория собирается ввести визовый режим для россиян к концу третьего квартала 2026 года. Об этом RTVI сообщили в посольстве страны в Москве.

«В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года. Это среди прочего включает введение визового режима для граждан Российской Федерации», — сказали в черногорской дипмиссии.

Сейчас россияне с действующим загранпаспортом могут въезжать в Черногорию без визы и находиться там до 30 дней.

В октябре президент Черногории Яков Милатович сообщил Politico, что страна очень скоро приведет визовый режим в соответствие с правилами ЕС. «Мы стараемся как можно дольше откладывать введение виз, чтобы сохранить туристическую отрасль», — отметил глава государства, добавив, что обеспокоен наплывом российских денег.

Черногория подала заявку на вступление в Европейский союз в 2008 году, а уже в 2010-м получила статус страны-кандидата. С тех пор, по словам высокопоставленного дипломата, с которым поговорило Politico, республика закрыла 7 из 33 переговорных глав и намерена до декабря 2025 года завершить еще 5.

Как отмечало Politico, на пути к вступлению в ЕС Черногории мешают несколько факторов: влияние просербских партий в парламенте, сложные отношения с Хорватией, осторожное отношение некоторых стран Евросоюза к расширению, а также зависимость страны от российских туристов и инвестиций.

Расскажите друзьям
Теги:
ЕС