Черногория планирует ввести визы для россиян к концу сентября 2026 года

Черногория собирается ввести визовый режим для россиян к концу третьего квартала 2026 года. Об этом RTVI сообщили в посольстве страны в Москве.
«В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года. Это среди прочего включает введение визового режима для граждан Российской Федерации», — сказали в черногорской дипмиссии.
Сейчас россияне с действующим загранпаспортом могут въезжать в Черногорию без визы и находиться там до 30 дней.
В октябре президент Черногории Яков Милатович сообщил Politico, что страна очень скоро приведет визовый режим в соответствие с правилами ЕС. «Мы стараемся как можно дольше откладывать введение виз, чтобы сохранить туристическую отрасль», — отметил глава государства, добавив, что обеспокоен наплывом российских денег.
Черногория подала заявку на вступление в Европейский союз в 2008 году, а уже в 2010-м получила статус страны-кандидата. С тех пор, по словам высокопоставленного дипломата, с которым поговорило Politico, республика закрыла 7 из 33 переговорных глав и намерена до декабря 2025 года завершить еще 5.
Как отмечало Politico, на пути к вступлению в ЕС Черногории мешают несколько факторов: влияние просербских партий в парламенте, сложные отношения с Хорватией, осторожное отношение некоторых стран Евросоюза к расширению, а также зависимость страны от российских туристов и инвестиций.