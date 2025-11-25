Колин Гувер стыдится романа «Все закончится на нас» из‑за на скандала между Лайвли и Бальдони

Автор призналась, что публичный конфликт изменил ее отношение к книге: «Я даже больше не могу ее рекомендовать. [Скандал] затмил саму историю. Мне почти стыдно говорить, что я это написала. Когда люди спрашивают, чем я занимаюсь, я просто отвечаю: „Я писательница. Пожалуйста, не спрашивайте меня, что я написала“», — говорит она.