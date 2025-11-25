О Диего Марадоне снимут мультсериал
Китаец подал на развод после того, как его жена отправила 670 тыс. юаней стримеру
Жительница Казахстана не нарушала ПДД 30 лет. Ее наградили
Вышел первый тизер перезапуска «Клиники»
Ева Грин сыграет тетю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдей»
«Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в «цифре» 2 декабря
Названы самые необычные клички домашних животных, которые живут в Подмосковье
Колин Гувер стыдится романа «Все закончится на нас» из‑за на скандала между Лайвли и Бальдони
Анонимный покупатель заплатил почти 1 млн долларов за секрет расшифровки скульптуры ЦРУ
Умерла Джилл Фрейд — актриса, ставшая прообразом Люси из «Хроник Нарнии»
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
Amazon запускает свой спутниковый интернет
ВЦИОМ: накопления есть у 50% россиян
Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount
35 домов с сандриками обновили в Москве в 2025 году
Скарлетт Йоханссон возглавит каст нового «Изгоняющего дьявола» от Майка Флэнагана
Нюта Федермессер выпустила книгу «Быть волонтером»
Ширли Хендерсон поделилась, как получила роль 14-летней плаксы Миртл из «Гарри Поттера» в 37 лет
Новая Зеландия планирует истребить одичавших кошек к 2050 году
От «Голого пистолета» до «Бедных-несчастных» — Variety выбрала 100 лучших комедий всех времен
Станцию метро «Гольяново» в Москве оформят в космической тематике
American Eagle выбрал Марту Стюарт лицом своей новой праздничной кампании
«Афиша Daily» вручила награду за лучший продуктовый дизайн на премии DAFES Awards
Треть опрошенных россиян остаются на свидании до конца, даже если нет желания продолжать общение
Самыми популярными среди россиян игрушками для новогодней елки в 2025 году стали фигурки лошади
Тим Аллен завершил работу над озвучкой Базза Лайтера в «Истории игрушек-5»: «Это меня очень тронуло»
Россияне стали реже посещать кофейни

В США городские еноты демонстрируют признаки одомашнивания

Фото: Joshua J.Cotten/Unsplash

Американские исследователи сообщили, что городские еноты в США демонстрируют первые признаки одомашнивания. Об этом пишет CNN.

К этому процессу енотов могли привести поиски мусора среди мест проживания людей. Окаменелости свидетельствуют, что волки начали так же появляться среди людей около 30 тыс. лет назад, выискивая отходы их жизнедеятельности и остатки пищи.

«Животные любят наш мусор. Все, что им нужно делать, это терпеть наше присутствие и не проявлять агрессии, тогда они смогут лакомиться всем, что мы выбрасываем. Было бы забавно, если бы нашим следующим одомашненным видом были еноты», — рассказала доцент Университета Арканзаса в Литл-Роке Раффаэла Леш.

У одомашненных видов морды становятся короче, чем у их диких собратьев. Леш вместе со студентами проанализировала фото енотов. Оказалось, что у городских зверей морды на 3,6% короче, чем у сельских.

Леш надеется подтвердить свои выводы, проанализировав коллекцию черепов енотов, собранную за несколько десятилетий и хранящуюся в университете. Она также хочет сравнить поведение сельских и городских популяций енотов.

Если еноты действительно находятся на пути к одомашниванию, то через тысячи лет у них, возможно, появятся висячие уши, белые пятна и завитые хвосты. «Меня больше всего воодушевляет то, что мы можем исследовать эту историю, когда она находится в самом начале», — добавил ученый.

