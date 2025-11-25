В США городские еноты демонстрируют признаки одомашнивания

«Животные любят наш мусор. Все, что им нужно делать, это терпеть наше присутствие и не проявлять агрессии, тогда они смогут лакомиться всем, что мы выбрасываем. Было бы забавно, если бы нашим следующим одомашненным видом были еноты», — рассказала доцент Университета Арканзаса в Литл-Роке Раффаэла Леш.