Анонимный покупатель заплатил почти 1 млн долларов за секрет расшифровки скульптуры ЦРУ

«Криптос» создан скульптором Джимом Сэнборном и установлен в 1990 году. С тех пор скульптура остается одной из самых известных нерешенных головоломок современности. Скульптура представляет собой изогнутый медный лист с четырьмя зашифрованными текстовыми фрагментами. Три из них уже давно удалось расшифровать любителям и профессиональным криптографам. Но четвертый фрагмент ― K4 ― длиной 97 символов оказался не по зубам ни людям, ни машинам.