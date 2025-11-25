О Диего Марадоне снимут мультсериал
Китаец подал на развод после того, как его жена отправила 670 тыс. юаней стримеру
Жительница Казахстана не нарушала ПДД 30 лет. Ее наградили
Вышел первый тизер перезапуска «Клиники»
Ева Грин сыграет тетю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдей»
«Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в «цифре» 2 декабря
Названы самые необычные клички домашних животных, которые живут в Подмосковье
Колин Гувер стыдится романа «Все закончится на нас» из‑за на скандала между Лайвли и Бальдони
В США городские еноты демонстрируют признаки одомашнивания
Умерла Джилл Фрейд — актриса, ставшая прообразом Люси из «Хроник Нарнии»
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
Amazon запускает свой спутниковый интернет
ВЦИОМ: накопления есть у 50% россиян
Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount
35 домов с сандриками обновили в Москве в 2025 году
Скарлетт Йоханссон возглавит каст нового «Изгоняющего дьявола» от Майка Флэнагана
Нюта Федермессер выпустила книгу «Быть волонтером»
Ширли Хендерсон поделилась, как получила роль 14-летней плаксы Миртл из «Гарри Поттера» в 37 лет
Новая Зеландия планирует истребить одичавших кошек к 2050 году
От «Голого пистолета» до «Бедных-несчастных» — Variety выбрала 100 лучших комедий всех времен
Станцию метро «Гольяново» в Москве оформят в космической тематике
American Eagle выбрал Марту Стюарт лицом своей новой праздничной кампании
«Афиша Daily» вручила награду за лучший продуктовый дизайн на премии DAFES Awards
Треть опрошенных россиян остаются на свидании до конца, даже если нет желания продолжать общение
Самыми популярными среди россиян игрушками для новогодней елки в 2025 году стали фигурки лошади
Тим Аллен завершил работу над озвучкой Базза Лайтера в «Истории игрушек-5»: «Это меня очень тронуло»
Россияне стали реже посещать кофейни

Анонимный покупатель заплатил почти 1 млн долларов за секрет расшифровки скульптуры ЦРУ

Фото: Jim Sanborn

Ключ к последней части шифра скульптуры «Криптос», установленной у штаба ЦРУ в Лэнгли, продали на аукционе. Покупатель, решивший остаться анонимным, заплатил за него 962,5 тыс. долларов, сообщает The New York Times.

«Криптос» создан скульптором Джимом Сэнборном и установлен в 1990 году. С тех пор скульптура остается одной из самых известных нерешенных головоломок современности. Скульптура представляет собой изогнутый медный лист с четырьмя зашифрованными текстовыми фрагментами. Три из них уже давно удалось расшифровать любителям и профессиональным криптографам. Но четвертый фрагмент ― K4 ― длиной 97 символов оказался не по зубам ни людям, ни машинам.

Сэнборн, которому недавно исполнилось 80 лет, устал десятилетиями отвечать фанатам, которые хотели знать, правильно ли они решили головоломку. В этом году скульптор решил передать другому и шифр, и обязанность отвечать на вопросы. 

Однако его задумка оказалось под угрозой из-за неожиданного открытия. В начале сентября двое мужчин ― журналист и писатель Джарретт Кобек вместе с журналистом и драматургом Ричардом Бирном ― сказали Сэнборну, что нашли решение K4. Они получили его не с помощью криптоанализа, а изучив материалы, которые Сэнборн когда-то передал в архив Смитсоновского института. Скульптор случайно оставил обрывки бумаги с текстом зашифрованного фрагмента в одной из папок. 

Сначала Сэнборн попросил Кобека и Бирна подписать соглашение о неразглашении, а также предложил им часть выручки от аукциона. Они отказались, хотя в итоге сами решили не раскрывать текст. В итоге аукцион прошел по плану, значительно превысив первоначальную оценку лота в 300–500 тыс. долларов. 

«Верите или нет, но это облегчение — не быть прикованным к телефону по часу и больше каждый день, читая письма и иногда сообщая людям плохие новости», — отметил Сэнборн.

Решит ли новый владелец раскрыть тайну «Криптоса», пока неизвестно.

Расскажите друзьям
Теги:
ЦРУ