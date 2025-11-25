Анонимный покупатель заплатил почти 1 млн долларов за секрет расшифровки скульптуры ЦРУ

Ключ к последней части шифра скульптуры «Криптос», установленной у штаба ЦРУ в Лэнгли, продали на аукционе. Покупатель, решивший остаться анонимным, заплатил за него 962,5 тыс. долларов, сообщает The New York Times.
«Криптос» создан скульптором Джимом Сэнборном и установлен в 1990 году. С тех пор скульптура остается одной из самых известных нерешенных головоломок современности. Скульптура представляет собой изогнутый медный лист с четырьмя зашифрованными текстовыми фрагментами. Три из них уже давно удалось расшифровать любителям и профессиональным криптографам. Но четвертый фрагмент ― K4 ― длиной 97 символов оказался не по зубам ни людям, ни машинам.
Сэнборн, которому недавно исполнилось 80 лет, устал десятилетиями отвечать фанатам, которые хотели знать, правильно ли они решили головоломку. В этом году скульптор решил передать другому и шифр, и обязанность отвечать на вопросы.
Однако его задумка оказалось под угрозой из-за неожиданного открытия. В начале сентября двое мужчин ― журналист и писатель Джарретт Кобек вместе с журналистом и драматургом Ричардом Бирном ― сказали Сэнборну, что нашли решение K4. Они получили его не с помощью криптоанализа, а изучив материалы, которые Сэнборн когда-то передал в архив Смитсоновского института. Скульптор случайно оставил обрывки бумаги с текстом зашифрованного фрагмента в одной из папок.
Сначала Сэнборн попросил Кобека и Бирна подписать соглашение о неразглашении, а также предложил им часть выручки от аукциона. Они отказались, хотя в итоге сами решили не раскрывать текст. В итоге аукцион прошел по плану, значительно превысив первоначальную оценку лота в 300–500 тыс. долларов.
«Верите или нет, но это облегчение — не быть прикованным к телефону по часу и больше каждый день, читая письма и иногда сообщая людям плохие новости», — отметил Сэнборн.
Решит ли новый владелец раскрыть тайну «Криптоса», пока неизвестно.