О Диего Марадоне снимут мультсериал
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
Amazon запускает свой спутниковый интернет
ВЦИОМ: накопления есть у 50% россиян
Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount
35 домов с сандриками обновили в Москве в 2025 году
Скарлетт Йоханссон возглавит каст нового «Изгоняющего дьявола» от Майка Флэнагана
Нюта Федермессер выпустила книгу «Быть волонтером»
Ширли Хендерсон поделилась, как получила роль 14-летней плаксы Миртл из «Гарри Поттера» в 37 лет
Новая Зеландия планирует истребить одичавших кошек к 2050 году
От «Голого пистолета» до «Бедных-несчастных»: Variety выбрала 100 лучших комедий всех времен
Станцию метро «Гольяново» в Москве оформят в космической тематике
American Eagle выбрал Марту Стюарт лицом своей новой праздничной кампании
«Афиша Daily» вручила награду за лучший продуктовый дизайн на премии DAFES Awards
Треть опрошенных россиян остаются на свидании до конца, даже если нет желания продолжать общение
Самыми популярными среди россиян игрушками для новогодней елки в 2025 году стали фигурки лошади
Тим Аллен завершил работу над озвучкой Базза Лайтера в «Истории игрушек-5»: «Это меня очень тронуло»
Россияне стали реже посещать кофейни
FX официально запустил в производство сериал по игровой франшизе Far Cry
Юридическую драму Райана Мерфи с Ким Кардашьян продлили на второй сезон
«Соперники» и «Рюити Сакамото»: стали известны победители международной премии «Эмми-2025»
Руперт Гринт написал письмо новому Рону Уизли: «Так странно снова проходить этот цикл»
Настоящая зима не предвидится в Москве до конца месяца
В Калининграде изготовили кокошник из 1145 элементов янтаря
Экс-танцоры Булановой начали выступать с группой «Марсель»
Telegram заработал 347 млн рублей на продаже подарков в виде папах Хабиба Нурмагомедова
Кевин Спейси пояснил, что он не бездомный в прямом смысле слова

Умерла Джилл Фрейд — актриса, ставшая прообразом Люси из «Хроник Нарнии»

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

В возрасте 98 лет скончалась британская актриса Джилл Фрейд. Об этом сообщила ее дочь Эмма Фрейд.

Причина смерти не уточняется. Актриса была известна как муза Клайва С. Льюиса и по своей последней роли экономки Пэт в фильме «Реальная любовь».

Во время Второй мировой войны 16-летнюю Джун Флюит (ее настоящее имя) эвакуировали в Оксфорд, где ее приютил писатель Клайв С. Льюис. Года спустя она узнала, что стала прототипом Люси Певенси — главной героини «Хроник Нарнии».

«Я понятия не имела о своем влиянии на книгу, пока его приемный сын не написал мне об этом спустя десятилетия», — вспоминала она в 2005 году.

В доме Льюиса Джилл общалась с Дж. Р. Р. Толкином и первооткрывателем пенициллина Александром Флемингом. Благодаря финансовой поддержке Льюиса она окончила Королевскую академию драматического искусства и начала успешную театральную карьеру под именем Джилл Рэймонд.

В 1950 году актриса вышла замуж за Клемента Фрейда — внука Зигмунда Фрейда. Ее дочь Эмма в прощальном посте описала мать как «энергичную, добрую и озорную женщину», которая до 93 лет занималась чечеткой и каждый день обедала красным вином с чипсами. 

Расскажите друзьям