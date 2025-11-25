Amazon запускает свой спутниковый интернет

О Диего Марадоне снимут мультсериал
Анонимный покупатель заплатил почти 1 млн долларов за секрет расшифровки скульптуры ЦРУ
Умерла Джилл Фрейд — актриса, ставшая прообразом Люси из «Хроник Нарнии»
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
ВЦИОМ: накопления есть у 50% россиян
Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount
35 домов с сандриками обновили в Москве в 2025 году
Скарлетт Йоханссон возглавит каст нового «Изгоняющего дьявола» от Майка Флэнагана
Нюта Федермессер выпустила книгу «Быть волонтером»
Ширли Хендерсон поделилась, как получила роль 14-летней плаксы Миртл из «Гарри Поттера» в 37 лет
Новая Зеландия планирует истребить одичавших кошек к 2050 году
От «Голого пистолета» до «Бедных-несчастных»: Variety выбрала 100 лучших комедий всех времен
Станцию метро «Гольяново» в Москве оформят в космической тематике
American Eagle выбрал Марту Стюарт лицом своей новой праздничной кампании
«Афиша Daily» вручила награду за лучший продуктовый дизайн на премии DAFES Awards
Треть опрошенных россиян остаются на свидании до конца, даже если нет желания продолжать общение
Самыми популярными среди россиян игрушками для новогодней елки в 2025 году стали фигурки лошади
Тим Аллен завершил работу над озвучкой Базза Лайтера в «Истории игрушек-5»: «Это меня очень тронуло»
Россияне стали реже посещать кофейни
FX официально запустил в производство сериал по игровой франшизе Far Cry
Юридическую драму Райана Мерфи с Ким Кардашьян продлили на второй сезон
«Соперники» и «Рюити Сакамото»: стали известны победители международной премии «Эмми-2025»
Руперт Гринт написал письмо новому Рону Уизли: «Так странно снова проходить этот цикл»
Настоящая зима не предвидится в Москве до конца месяца
В Калининграде изготовили кокошник из 1145 элементов янтаря
Экс-танцоры Булановой начали выступать с группой «Марсель»
Telegram заработал 347 млн рублей на продаже подарков в виде папах Хабиба Нурмагомедова

Amazon запускает свой спутниковый интернет

Amazon открыл ограниченный доступ для корпоративных клиентов к своему спутниковому интернету Amazon Leo (бывший Project Kuiper). Об этом говорится на сайте компании.

Одновременно интернет-гигант представил первый рабочий прототип спутниковой антенны Amazon Leo Ultra. Устройство обещает скорость загрузки до 1 гигабита в секунду и выгрузки до 400 мегабит в секунду. 

Устройство работает на собственном чипе компании Leo Silicon. Оно также использует фазированную решетку, которая позволяет электронно направлять сигнал и отслеживать спутники, не используя подвижные механические части. Такая технология, по словам компании, обеспечивает устойчивую связь в сложных погодных условиях: при высоких и низких температурах, осадках и сильном ветре.

Amazon вывел на орбиту первые интернет-спутники Kuiper в апреле 2025 года. По данным CNBC, к ноябрю на счету компании уже свыше 150 аппаратов, а в перспективе — развертывание более чем 3000 спутников на низкой околоземной орбите. Для сравнения: у конкурирующей сети Starlink от SpaceX сейчас действует порядка 9000 спутников.

В августе 2025 года Amazon объявил о первом крупном соглашении — компания стала партнером австралийского национального широкополосного оператора NBN Co. Планируется, что к середине 2026 года спутниковый интернет станет доступен примерно для 300 тыс. клиентов.

