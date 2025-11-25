Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой

29 августа 2025 года ушел из жизни Родион Щедрин ― один из самых значимых композиторов второй половины XX века, автор более 100 произведений, пианист и педагог. Ему было 92 года. С основными моментами его биографии и реакцией музыкального сообщества на смерть музыканта можно ознакомиться здесь.