ВЦИОМ: накопления есть у 50% россиян

Половина россиян располагают личными сбережениями, однако только 15% пополняют их регулярно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Каждый пятый опрошенный только начал копить, не успев еще cоздать финансовую подушку. Четверть россиян признались, что не копят и не имеют сбережений. Большинство хранят деньги в банках (53% используют накопительные счета, 45% — вклады). Еще 16% хранят сбережения в наличных рублях.
Респонденты, в основном, копят на «черный день» (50%) или на улучшение жизни: отдых (35%), ремонт (29%), покупку авто (17%). Еще они откладывают на важные жизненные этапы — обучение (12%) или пенсию (17%). Реже встречаются инвестиционные стратегии: например, покупка ценных бумаг (8%). Чаще склонно пополнять накопления более молодое поколение (21% против 12% среди старшего поколения).
Большинство опрошенных считают, что лучше всего хранить накопления в недвижимости (51%) и драгоценных металлах (34%). 24% предпочитают депозиты, 29% — накопительные счета. Инвестициям доверяют только 3–11% (в зависимости от инструмента), криптовалютам — только 8%. 6 из 10 респондентов рассказали, что не стали бы следовать совету искусственного интеллекта по теме сбережений.