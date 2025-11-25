ВЦИОМ: накопления есть у 50% россиян

О Диего Марадоне снимут мультсериал
Анонимный покупатель заплатил почти 1 млн долларов за секрет расшифровки скульптуры ЦРУ
Умерла Джилл Фрейд — актриса, ставшая прообразом Люси из «Хроник Нарнии»
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
Amazon запускает свой спутниковый интернет
Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount
35 домов с сандриками обновили в Москве в 2025 году
Скарлетт Йоханссон возглавит каст нового «Изгоняющего дьявола» от Майка Флэнагана
Нюта Федермессер выпустила книгу «Быть волонтером»
Ширли Хендерсон поделилась, как получила роль 14-летней плаксы Миртл из «Гарри Поттера» в 37 лет
Новая Зеландия планирует истребить одичавших кошек к 2050 году
От «Голого пистолета» до «Бедных-несчастных»: Variety выбрала 100 лучших комедий всех времен
Станцию метро «Гольяново» в Москве оформят в космической тематике
American Eagle выбрал Марту Стюарт лицом своей новой праздничной кампании
«Афиша Daily» вручила награду за лучший продуктовый дизайн на премии DAFES Awards
Треть опрошенных россиян остаются на свидании до конца, даже если нет желания продолжать общение
Самыми популярными среди россиян игрушками для новогодней елки в 2025 году стали фигурки лошади
Тим Аллен завершил работу над озвучкой Базза Лайтера в «Истории игрушек-5»: «Это меня очень тронуло»
Россияне стали реже посещать кофейни
FX официально запустил в производство сериал по игровой франшизе Far Cry
Юридическую драму Райана Мерфи с Ким Кардашьян продлили на второй сезон
«Соперники» и «Рюити Сакамото»: стали известны победители международной премии «Эмми-2025»
Руперт Гринт написал письмо новому Рону Уизли: «Так странно снова проходить этот цикл»
Настоящая зима не предвидится в Москве до конца месяца
В Калининграде изготовили кокошник из 1145 элементов янтаря
Экс-танцоры Булановой начали выступать с группой «Марсель»
Telegram заработал 347 млн рублей на продаже подарков в виде папах Хабиба Нурмагомедова

ВЦИОМ: накопления есть у 50% россиян

Фото: Andre Taissin/Unsplash

Половина россиян располагают личными сбережениями, однако только 15% пополняют их регулярно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Каждый пятый опрошенный только начал копить, не успев еще cоздать финансовую подушку. Четверть россиян признались, что не копят и не имеют сбережений. Большинство хранят деньги в банках (53% используют накопительные счета, 45% — вклады). Еще 16% хранят сбережения в наличных рублях.

Респонденты, в основном, копят на «черный день» (50%) или на улучшение жизни: отдых (35%), ремонт (29%), покупку авто (17%). Еще они откладывают на важные жизненные этапы — обучение (12%) или пенсию (17%). Реже встречаются инвестиционные стратегии: например, покупка ценных бумаг (8%). Чаще склонно пополнять накопления более молодое поколение (21% против 12% среди старшего поколения).

Большинство опрошенных считают, что лучше всего хранить накопления в недвижимости (51%) и драгоценных металлах (34%). 24% предпочитают депозиты, 29% — накопительные счета. Инвестициям доверяют только 3–11% (в зависимости от инструмента), криптовалютам — только 8%. 6 из 10 респондентов рассказали, что не стали бы следовать совету искусственного интеллекта по теме сбережений.

Расскажите друзьям
Теги:
ВЦИОМ