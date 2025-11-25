35 домов с сандриками обновили в Москве в 2025 году

Сандрик — это архитектурный элемент, который представляет собой небольшой карниз над оконным или дверным проемом. Дом 3 в Малом Демидовском переулке стал одним из строений с сандриками, восстановленных специалистами. Восьмиэтажное здание построено в 1927 году по проекту архитектора Георгия Олтаржевского. На фасаде есть ниши, ризалиты и эркеры.