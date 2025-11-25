Скарлетт Йоханссон возглавит каст нового «Изгоняющего дьявола» от Майка Флэнагана

Скарлетт Йоханссон исполнит главную роль в перезапуске хоррор-франшизы «Изгоняющий дьявола». Об этом пишет Variety.
Режиссером и сценаристом ленты выступит Майк Флэнаган, известный по фильмам «Доктор Сон» и «Жизнь Чака».
«Скарлетт — блестящая актриса, чьи захватывающие роли всегда кажутся приземленными и настоящими, от жанровых фильмов до летних блокбастеров, и я очень рад, что она присоединилась к фильму „Изгоняющий дьявола“», — сказал Флэнаган.
Проект позиционируется как «радикально новый взгляд» на оригинальную историю 1973 года, но при этом будет существовать в той же кинематографической вселенной.
Это будет не продолжение провального «Изгоняющего дьявола: Верующий» 2023 года, который собрал лишь 136 млн долларов при бюджете в 400 млн. Съемки нового «Изгоняющего дьявола» пройдут в Нью-Йорке. Детали сюжета и остальной актерский состав пока держатся в секрете.