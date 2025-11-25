Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount

Актер добавил, что рассказал об этом, чтобы вдохновить людей помогать ветеранам: «Большинство просто напишут: „Это позор, что ветераны не могут смотреть фильмы в VA“. Но такой пост не доставит их в кино. Вы не обязаны арендовать зал или автобусы. Но вы можете купить одному ветерану билет — и это принесет больше пользы, чем любые жалобы», — написал он.