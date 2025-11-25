Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount

О Диего Марадоне снимут мультсериал
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
Amazon запускает свой спутниковый интернет
ВЦИОМ: накопления есть у 50% россиян
35 домов с сандриками обновили в Москве в 2025 году
Скарлетт Йоханссон возглавит каст нового «Изгоняющего дьявола» от Майка Флэнагана
Нюта Федермессер выпустила книгу «Быть волонтером»
Ширли Хендерсон поделилась, как получила роль 14-летней плаксы Миртл из «Гарри Поттера» в 37 лет
Новая Зеландия планирует истребить одичавших кошек к 2050 году
От «Голого пистолета» до «Бедных-несчастных»: Variety выбрала 100 лучших комедий всех времен
Станцию метро «Гольяново» в Москве оформят в космической тематике
American Eagle выбрал Марту Стюарт лицом своей новой праздничной кампании
«Афиша Daily» вручила награду за лучший продуктовый дизайн на премии DAFES Awards
Треть опрошенных россиян остаются на свидании до конца, даже если нет желания продолжать общение
Самыми популярными среди россиян игрушками для новогодней елки в 2025 году стали фигурки лошади
Тим Аллен завершил работу над озвучкой Базза Лайтера в «Истории игрушек-5»: «Это меня очень тронуло»
Россияне стали реже посещать кофейни
FX официально запустил в производство сериал по игровой франшизе Far Cry
Юридическую драму Райана Мерфи с Ким Кардашьян продлили на второй сезон
«Соперники» и «Рюити Сакамото»: стали известны победители международной премии «Эмми-2025»
Руперт Гринт написал письмо новому Рону Уизли: «Так странно снова проходить этот цикл»
Настоящая зима не предвидится в Москве до конца месяца
В Калининграде изготовили кокошник из 1145 элементов янтаря
Экс-танцоры Булановой начали выступать с группой «Марсель»
Telegram заработал 347 млн рублей на продаже подарков в виде папах Хабиба Нурмагомедова
Кевин Спейси пояснил, что он не бездомный в прямом смысле слова
Операторы «Переходного возраста» рассказали о новом сериале, который тоже снимут одним кадром

Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount

Фото: @schwarzenegger

Арнольд Шварценеггер посетил в День ветеранов медицинский центр для ветеранов США в Лос-Анджелесе и узнал, что там сломался кинотеатр. После этого актер решил сам организовать для пациентов кинопоказ в студии Paramount. Об этом звезда «Терминатора» рассказал в своих социальных сетях.

Гостей доставили на студию на двух автобусах. Им показали боевик «Бегущий человек», в оригинальной версии которого сыграл сам Шварценеггер. Перед сеансом он отметил, что гордится фильмом 1987 года, но всегда верил, что его можно сделать еще лучше, хотя ремейки он не очень любит.

Видео: @schwarzenegger

Актер добавил, что рассказал об этом, чтобы вдохновить людей помогать ветеранам: «Большинство просто напишут: „Это позор, что ветераны не могут смотреть фильмы в VA“. Но такой пост не доставит их в кино. Вы не обязаны арендовать зал или автобусы. Но вы можете купить одному ветерану билет — и это принесет больше пользы, чем любые жалобы», — написал он.

В комментариях к посту отметился исполнитель главной роли в ремейке Глен Пауэлл. «Ты единственный такой, Арни. Спасибо, что приносишь радость и поддерживаешь наших героев», — подчеркнул он. Режиссер фильма Эдгар Райт добавил: «Это потрясающе! Спасибо, Арнольд».

Премьера нового «Бегущего человека» состоялась 7 ноября. Картина основана на романе Стивена Кинга 1982 года. События разворачиваются в мрачном будущем, где популярное телешоу превращает участников в жертв смертельной охоты: бегуны стараются выжить, а охотники — ликвидировать их ради удовольствия зрителей.

По сюжету главный герой Бен Ричардс решается участвовать в шоу, чтобы спасти свою тяжелобольную дочь. Каждый день выживания увеличивает денежное вознаграждение, но и опасность растет. Бен быстро становится фаворитом публики и угрозой для всей системы. Помимо Глена Пауэлла в ленте также снялись Колман Доминго, Джош Бролин, Кэти О’Брайан, Ли Пейс, Майкл Сера и другие. 

Расскажите друзьям