Нюта Федермессер выпустила книгу «Быть волонтером»

О Диего Марадоне снимут мультсериал
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
Amazon запускает свой спутниковый интернет
ВЦИОМ: накопления есть у 50% россиян
Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount
35 домов с сандриками обновили в Москве в 2025 году
Скарлетт Йоханссон возглавит каст нового «Изгоняющего дьявола» от Майка Флэнагана
Ширли Хендерсон поделилась, как получила роль 14-летней плаксы Миртл из «Гарри Поттера» в 37 лет
Новая Зеландия планирует истребить одичавших кошек к 2050 году
От «Голого пистолета» до «Бедных-несчастных»: Variety выбрала 100 лучших комедий всех времен
Станцию метро «Гольяново» в Москве оформят в космической тематике
American Eagle выбрал Марту Стюарт лицом своей новой праздничной кампании
«Афиша Daily» вручила награду за лучший продуктовый дизайн на премии DAFES Awards
Треть опрошенных россиян остаются на свидании до конца, даже если нет желания продолжать общение
Самыми популярными среди россиян игрушками для новогодней елки в 2025 году стали фигурки лошади
Тим Аллен завершил работу над озвучкой Базза Лайтера в «Истории игрушек-5»: «Это меня очень тронуло»
Россияне стали реже посещать кофейни
FX официально запустил в производство сериал по игровой франшизе Far Cry
Юридическую драму Райана Мерфи с Ким Кардашьян продлили на второй сезон
«Соперники» и «Рюити Сакамото»: стали известны победители международной премии «Эмми-2025»
Руперт Гринт написал письмо новому Рону Уизли: «Так странно снова проходить этот цикл»
Настоящая зима не предвидится в Москве до конца месяца
В Калининграде изготовили кокошник из 1145 элементов янтаря
Экс-танцоры Булановой начали выступать с группой «Марсель»
Telegram заработал 347 млн рублей на продаже подарков в виде папах Хабиба Нурмагомедова
Кевин Спейси пояснил, что он не бездомный в прямом смысле слова
Операторы «Переходного возраста» рассказали о новом сериале, который тоже снимут одним кадром

Нюта Федермессер выпустила книгу «Быть волонтером»

В издательстве «КоЛибри» вышла третья книга Нюты Федермессер ― «Быть волонтером». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе издательства.

Книга создана в соавторстве с волонтерами благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Она включает истории из практики Федермессер и ее коллег ― рассказы о пациентах хосписов и о том, что приводит человека к волонтерству. Истории дополнены черно-белыми фотографиями, сделанными фотоволонтерами.

«Книга мягко и бережно снимает стигму, связанную с хосписами, которые в обществе по-прежнему зачастую ассоциируются лишь со страданием и смертью, и рассказывает о том, чем хосписы являются на самом деле: местом, где неизлечимо больные люди проводят последние дни своей жизни, где им помогают справиться со страхом, болью и одиночеством и прожить оставшееся время с достоинством, в окружении близких. И где жизнь порой ощущается ярче всего», ― отметили в «КоЛибри».

Федермессер в комментарии для анонса книги назвала волонтеров главными людьми в благотворительной сфере и паллиативной помощи. 

«Люди, чьими руками создается пресловутый индивидуальный подход и решается такое количество межведомственных проблем, о которых чаще всего комплексно никто не задумывается. C волонтерами нет ничего невозможного. Без волонтеров ничего бы не получилось. У волонтеров не бывает усталости, мотор не глохнет и силы не кончаются. Волонтеры никогда не утрачивают свежести взгляда, поэтому с ними изменения неизбежны. Вообще, сами волонтеры — уже изменения. Они приходят — и из хосписа исчезает больничная тоска; они помогают видеть за диагнозом человека его судьбу, семью, историю», ― сказала она. 

Ранее «КоЛибри» выпустило два других сборника Нюты Федермессер ― «Камера хранения» и «Настоящее время».

Расскажите друзьям