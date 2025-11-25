О Диего Марадоне снимут мультсериал
Ширли Хендерсон поделилась, как получила роль 14-летней плаксы Миртл из «Гарри Поттера» в 37 лет

Фото: Warner Bros.

60-летняя Ширли Хендерсон, сыгравшая плаксу Миртл в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната», рассказала, как проходила кастинг на роль 14-летней школьницы, когда ей самой было 37 лет. Актриса отметила, что ее утвердили, потому что кастинг-директор фильма посоветовал ей не говорить другим о своем возрасте.

«Когда меня впервые пригласили на прослушивание, я не знала, кто такой Гарри Поттер. Но моя сестра, которая гостила у меня, читала книги. Тем не менее я не была уверена, что смогу сыграть 14-летнюю девочку, ведь мне тогда было за 30. Я пошла на прослушивание в костюме школьницы: белая рубашка, черная юбка, конский хвост. Шла и думала: „Это смешно“», — призналась актриса.

Один из кастинг-директоров считал, что Хендерсон идеально подходит на роль плаксы Миртл, поэтому не стал раскрывать возраст актрисы своим коллегам. «Кастинг-директор сказал мне: „Действуй! И не упоминай свой возраст“», — вспоминает Хендерсон.

Через месяц актриса получила роль. «Миртл — это старушка в теле юной девушки, и из-за того, что она привидение, возникает путаница в возрасте. В мое лицо никто не вглядывался, поэтому нам это сошло с рук», — добавила она.

Хендерсон подчеркнула, что даже после выхода фильма ей удалось сохранить конфиденциальность, в отличие от других актеров «Гарри Поттера». По словам исполнительницы роли Миртл, ее никто не узнавал на улице, несмотря на то что на тот момент она уже была состоявшейся актрисой, сыграв в фильмах «На игле» и «Кутерьма».

С июля в Великобритании снимается сериал по «Гарри Поттеру». Исполнители главных ролей Гарри Поттера и Рона Уизли Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт написали письма новым актерам Доминику МакЛоклину и Аластеру Стауту и пожелали им удачи. 

