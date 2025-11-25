О Диего Марадоне снимут мультсериал
От «Голого пистолета» до «Бедных-несчастных»: Variety выбрала 100 лучших комедий всех времен

Кадр из фильма «Голый пистолет». Фото: Paramount Pictures

Variety составила список 100 величайших комедий всех времен. По словам журналистов, при составлении списка они размышляли о том, что делает фильм классикой, и прислушивались к собственному чувству юмора. 

Первую строчку занял «Голый пистолет» 1988 года с Лесли Нильсеном. Издание называет фильм «бесстыдно раскованной, анархично наблюдательной комедией, которая готова высмеять что угодно: мировых автократов, чопорные реплики из нуара, безопасный секс, бейсбольный матч, еду, слишком долго лежащую в холодильнике». 

На втором месте ― «В джазе только девушки» 1959 года с Мэрилин Монро и Тони Кертисом. Картина Билли Уайлдера, по мнению Variety, стал мостом между ранней двусмысленностью Голливуда и новой, более откровенной эпохой, превратив маскарадное перевоплощение героев в главное романтическое препятствие. 

Замыкает тройку «Энни Холл» 1977 года ― «божественно смешная комедия Вуди Аллена», его валентинка для Дайаны Китон. «Рассказывая историю Элви Сингера, невротичного нью-йоркского комика, который так неуютно чувствует себя в романтических отношениях, Аллен точно передал изменчивый, неуверенный дух новой романтической эпохи», ― считают составители рейтинга. 

В первую десятку лучших комедий не попал ни один фильм XXI века. Ближайший современный фильм ― «На обочине» 2004 года ― расположился на 14-м месте. Самая свежая картина в рейтинге ― черная комедия «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун, вышедшая в 2023 году. 

Топ-20 лучших комедий выглядит так:

  1. «Голый пистолет» (1988).
  2. «В джазе только девушки» (1959).
  3. «Энни Холл» (1977).
  4. «Великий диктатор» (1940).
  5. «В ожидании Гаффмана» (1996).
  6. «Монти Пайтон и священный Грааль» (1975).
  7. «Утиный суп» (1933).
  8. «Фарго» (1996).
  9. «Молодой Франкенштейн» (1974).
  10. «День сурка» (1993).
  11. «Шерлок-младший» (1924).
  12. «Тутси» (1982).
  13. «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (1964).
  14. «На обочине» (2004).
  15. «Время развлечений» (1967).
  16. «Его девушка Пятница» (1940).
  17. «Разбивающая сердца» (1972).
  18. «Это Spinal Tap» (1984).
  19. «Это случилось однажды ночью» (1934).
  20. «SuperПерцы» (2007).
