От «Голого пистолета» до «Бедных-несчастных»: Variety выбрала 100 лучших комедий всех времен

Variety составила список 100 величайших комедий всех времен. По словам журналистов, при составлении списка они размышляли о том, что делает фильм классикой, и прислушивались к собственному чувству юмора.
Первую строчку занял «Голый пистолет» 1988 года с Лесли Нильсеном. Издание называет фильм «бесстыдно раскованной, анархично наблюдательной комедией, которая готова высмеять что угодно: мировых автократов, чопорные реплики из нуара, безопасный секс, бейсбольный матч, еду, слишком долго лежащую в холодильнике».
На втором месте ― «В джазе только девушки» 1959 года с Мэрилин Монро и Тони Кертисом. Картина Билли Уайлдера, по мнению Variety, стал мостом между ранней двусмысленностью Голливуда и новой, более откровенной эпохой, превратив маскарадное перевоплощение героев в главное романтическое препятствие.
Замыкает тройку «Энни Холл» 1977 года ― «божественно смешная комедия Вуди Аллена», его валентинка для Дайаны Китон. «Рассказывая историю Элви Сингера, невротичного нью-йоркского комика, который так неуютно чувствует себя в романтических отношениях, Аллен точно передал изменчивый, неуверенный дух новой романтической эпохи», ― считают составители рейтинга.
В первую десятку лучших комедий не попал ни один фильм XXI века. Ближайший современный фильм ― «На обочине» 2004 года ― расположился на 14-м месте. Самая свежая картина в рейтинге ― черная комедия «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун, вышедшая в 2023 году.
Топ-20 лучших комедий выглядит так:
- «Голый пистолет» (1988).
- «В джазе только девушки» (1959).
- «Энни Холл» (1977).
- «Великий диктатор» (1940).
- «В ожидании Гаффмана» (1996).
- «Монти Пайтон и священный Грааль» (1975).
- «Утиный суп» (1933).
- «Фарго» (1996).
- «Молодой Франкенштейн» (1974).
- «День сурка» (1993).
- «Шерлок-младший» (1924).
- «Тутси» (1982).
- «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (1964).
- «На обочине» (2004).
- «Время развлечений» (1967).
- «Его девушка Пятница» (1940).
- «Разбивающая сердца» (1972).
- «Это Spinal Tap» (1984).
- «Это случилось однажды ночью» (1934).
- «SuperПерцы» (2007).