Станцию метро «Гольяново» в Москве оформят в космической тематике

Фото: Mos.ru

Основой архитектурного оформления строящейся станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро станет космическая тематика, говорится на сайте Mos.ru.

Она будет располагаться в центре одноименного района на Уссурийской улице, вблизи примыкания к ней Сахалинской улицы. В отделке будут использовать алюминиевые сотовые панели голубого оттенка, линейные светодиодные светильники, геометрический рисунок из светлого и темного гранита.

1/2
2/2

«Колонны на платформенной части будут иметь отделку из молотковой нержавеющей стали, а также встроенные линейные светодиодные светильники. Ярким акцентом станет подвесной потолок в виде светящейся пространственной структуры. На полу станции предполагается светлый и темный термообработанный гранит, уложенный в геометрический рисунок», — рассказал заместитель мэра Владимир Ефимов.

Арбатско-Покровская ветка станет одной из самых протяженных радиальных линий Московского метрополитена. Кроме «Гольянова», в Москве сейчас строят станцию «Достоевская» Кольцевой линии метро, приступили ко второму этапу строительства Троицкой линии, а также создают Бирюлевский и Рублево-Архангельский радиусы.

