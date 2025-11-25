Треть опрошенных россиян остаются на свидании до конца, даже если нет желания продолжать общение

33% россиян остаются на первом свидании до конца, даже если приняли решение, что это последняя встреча. Об этом говорится в исследовании дейтинг-сервиса «VK Знакомства» и онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk. Его результаты публикует ТАСС.
В онлайн-опросе приняли участие 1400 человек из разных регионов России. Почти четверть опрошенных мужчин (23%) готовы прямо на свидании сообщить собеседнице, что взаимного интереса не возникло и лучше не тратить время. Женщины чаще мужчин перестают отвечать на сообщения, если встреча им не понравилась, — 16% против 11%.
Женщины чаще принимают решение о втором свидании уже в первые 15–30 минут общения (41%). Среди мужчин 38% готовы определиться к концу встречи.
Перед первой встречей 41% респондентов считают обязательной продолжительную переписку, чтобы лучше узнать человека. 22% предпочитают сначала пообщаться голосовыми сообщениями, 20% изучают личные страницы собеседника в социальных сетях, 13% ограничиваются коротким обменом сообщениями, а 5% назначают свидание только после общения по видео, говорится в исследовании.
Перед офлайн-знакомством респондентам особенно важен комфорт в переписке и возможность быть собой (20%), заинтересованность собеседника в общении (18%) и совпадение взглядов (17%). Дополнительно располагает спокойный тон собеседника (16%) и его остроумие (15%). Встреча не состоится, если человек не проявляет инициативу в общении (23%), грубит, переписывается с пассивной агрессией (21%) и сухо отвечает (21%).
Больше половины (57%) отметили, что испортить впечатление от первого свидания могут грубые шутки и неуважение к собеседнику. Особенно не нравится такое поведение женщинам — 37% против 7% среди мужчин. В случае грубого и агрессивного поведения 34% всех респондентов обозначат свои границы. 41% женщин в таком случае завершат встречу как можно скорее.