Треть опрошенных россиян остаются на свидании до конца, даже если нет желания продолжать общение

В онлайн-опросе приняли участие 1400 человек из разных регионов России. Почти четверть опрошенных мужчин (23%) готовы прямо на свидании сообщить собеседнице, что взаимного интереса не возникло и лучше не тратить время. Женщины чаще мужчин перестают отвечать на сообщения, если встреча им не понравилась, — 16% против 11%.