«Афиша Daily» вручила награду за лучший продуктовый дизайн на премии DAFES Awards

О Диего Марадоне снимут мультсериал
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
Amazon запускает свой спутниковый интернет
ВЦИОМ: накопления есть у 50% россиян
Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount
35 домов с сандриками обновили в Москве в 2025 году
Скарлетт Йоханссон возглавит каст нового «Изгоняющего дьявола» от Майка Флэнагана
Нюта Федермессер выпустила книгу «Быть волонтером»
Ширли Хендерсон поделилась, как получила роль 14-летней плаксы Миртл из «Гарри Поттера» в 37 лет
Новая Зеландия планирует истребить одичавших кошек к 2050 году
От «Голого пистолета» до «Бедных-несчастных»: Variety выбрала 100 лучших комедий всех времен
Станцию метро «Гольяново» в Москве оформят в космической тематике
American Eagle выбрал Марту Стюарт лицом своей новой праздничной кампании
Треть опрошенных россиян остаются на свидании до конца, даже если нет желания продолжать общение
Самыми популярными среди россиян игрушками для новогодней елки в 2025 году стали фигурки лошади
Тим Аллен завершил работу над озвучкой Базза Лайтера в «Истории игрушек-5»: «Это меня очень тронуло»
Россияне стали реже посещать кофейни
FX официально запустил в производство сериал по игровой франшизе Far Cry
Юридическую драму Райана Мерфи с Ким Кардашьян продлили на второй сезон
«Соперники» и «Рюити Сакамото»: стали известны победители международной премии «Эмми-2025»
Руперт Гринт написал письмо новому Рону Уизли: «Так странно снова проходить этот цикл»
Настоящая зима не предвидится в Москве до конца месяца
В Калининграде изготовили кокошник из 1145 элементов янтаря
Экс-танцоры Булановой начали выступать с группой «Марсель»
Telegram заработал 347 млн рублей на продаже подарков в виде папах Хабиба Нурмагомедова
Кевин Спейси пояснил, что он не бездомный в прямом смысле слова
Операторы «Переходного возраста» рассказали о новом сериале, который тоже снимут одним кадром

«Афиша Daily» вручила награду за лучший продуктовый дизайн на премии DAFES Awards

Фото: DAFES Awards

В московском кинотеатре «Художественный» наградили победителей DAFES Awards 2025 — международной премии для дизайнеров, художников, модных специалистов и креативных предпринимателей. Премия организована Школой дизайна НИУ ВШЭ.

На осенний сезон участники прислали 1900 проектов, из которых 22 стали лауреатами. За церемонией наблюдали около 500 гостей — финалисты, члены жюри и партнеры.

Одним из инфопартнеров выступила «Афиша Daily». Издание курировало номинацию «Продуктовый дизайн», в которой победил проект Карины Мулкамановой, Данила Матлахова, Марии Журанковой ― «Štuchkis App, приложение цифровых коллекций». Публикация о нем появится в «Афише Daily». 

DAFES Awards традиционно охватывает пять направлений: коммуникационный дизайн, цифровой дизайн, геймдев, арт и моду. В этом сезоне первое место получили:

Коммуникационный дизайн

Цифровой дизайн

Геймдизайн и гейм-девелопмент

Арт

Мода 

Стартапы 

По словам директора международной программы DAFES Полины Лоушевой, за год на премию было подано 4400 проектов из десятков стран: Китая, Бразилии, Индии, Таиланда, стран СНГ.

«Это мощный сигнал от креативного сообщества. Нас восхищает не только количество, но и качество проектов: они конкурентоспособны, актуальны и готовы к масштабированию. Именно для этого мы привлекаем партнеров, которые предоставляют победителям реальные возможности для роста — от стажировок и публикаций до реализации и продвижения», ― отметила Лоушева. 

Расскажите друзьям