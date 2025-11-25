«Афиша Daily» вручила награду за лучший продуктовый дизайн на премии DAFES Awards

В московском кинотеатре «Художественный» наградили победителей DAFES Awards 2025 — международной премии для дизайнеров, художников, модных специалистов и креативных предпринимателей. Премия организована Школой дизайна НИУ ВШЭ.
На осенний сезон участники прислали 1900 проектов, из которых 22 стали лауреатами. За церемонией наблюдали около 500 гостей — финалисты, члены жюри и партнеры.
Одним из инфопартнеров выступила «Афиша Daily». Издание курировало номинацию «Продуктовый дизайн», в которой победил проект Карины Мулкамановой, Данила Матлахова, Марии Журанковой ― «Štuchkis App, приложение цифровых коллекций». Публикация о нем появится в «Афише Daily».
DAFES Awards традиционно охватывает пять направлений: коммуникационный дизайн, цифровой дизайн, геймдев, арт и моду. В этом сезоне первое место получили:
Коммуникационный дизайн
- Айдентика и брендинг: Алексей Кизерев «Рэй Курцвейл: 2045_технологическая сингулярность»
- Дизайн упаковки: Олег Крюков «Workflow: свечки от прокрастинации»
- Инфографика: Амина Быкова «Фонетический каталог языков для Duolingo»
- Моушен-дизайн: Валерия Вербицкая «Видеомэппинг о школе дизайна»
- Дизайн изданий: Ксения Шибова-Борская «Морская азбука | CoFo Kabeltouw»
- Плакат: Таисия Яковенко «Плакат „Бисти-100“»
- Шрифт: Эмили Михайленко «Шрифт Eisner»
- Леттеринг и каллиграфия: Афина Элефтериди «Плакаты для фестиваля психоделической музыки Pulse»
- Дизайн-маркетинг: Дарья Фефелова, Анна Ким «Продвижение приложения SK8X»
Цифровой дизайн
- Продуктовый дизайн: Карина Мулкаманова, Данил Матлахов, Мария Журанкова «Štuchkis App/приложение цифровых коллекций/юниверс»
- Веб-дизайн: Полина Вайнер «Скука»
- Искусственный интеллект: Юлия Смоленчук «May»
- Мобильное приложение: Анна Шпак, Мария Шевчун, Виктория Ямщикова «MyCeli — выход из автоматизма»
- CX (клиентский опыт): Евгения Ильина, Анна Швец, Даниил Карачев «Хэлпик — твой помощник в учебе»
- Дизайн интерфейсов: Анна Шпак, Мария Шевчун, Виктория Ямщикова «Secret Sauce — дизайн-система»
- Креативное программирование: Станислав Евдокимов «Panelki»
Геймдизайн и гейм-девелопмент
- Игровая графика: Полина Игнатьева «Postexistence»
- Гейм-девелопмент: Арсен Попов «Разработка платформера с приятной и интересной механикой передвижения»
Арт
- Звуковая айдентика: Елисей Анищенков «V4U звуковая-айдентика премии DAFES Awards»
Мода
- Фэшн-дизайн: Алексей Горюнов «Red Forest»
- Фэшн-фотография и стайлинг: Мария Жудро «Svistoplyaska»
Стартапы
- Креативное предпринимательство: Карина Эм, Валерия Батизатова «Ребрендинг и разработка медиа для бренда „Гофруша“»
По словам директора международной программы DAFES Полины Лоушевой, за год на премию было подано 4400 проектов из десятков стран: Китая, Бразилии, Индии, Таиланда, стран СНГ.
«Это мощный сигнал от креативного сообщества. Нас восхищает не только количество, но и качество проектов: они конкурентоспособны, актуальны и готовы к масштабированию. Именно для этого мы привлекаем партнеров, которые предоставляют победителям реальные возможности для роста — от стажировок и публикаций до реализации и продвижения», ― отметила Лоушева.