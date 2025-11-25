Самыми популярными среди россиян игрушками для новогодней елки в 2025 году стали фигурки лошади

В качестве декора для дома россияне чаще всего покупают тканевые сервировочные подставки для столовых приборов в виде елок, мягкие снежинки и скатерти с новогодними узорами, а также искусственные грозди ягод и деревянные фигурки паровозов. Самые популярные гирлянды — шторы до трех метров в длину, а также классические гирлянды со снежинками и звездами.