Самыми популярными среди россиян игрушками для новогодней елки в 2025 году стали фигурки лошади. Об этом говорится в исследовании Aliexpress СНГ, результаты которого опубликовал ТАСС.
На втором и третьем местах деревянные игрушки в винтажном стиле: наборы из четырех фигурок ангелов и наборы из 12 щелкунчиков. На четвертом месте новогодние персонажи из пластика и смолы. Завершают топ-5 деревянные игрушки для творчества разных форм, которые можно разрисовывать.
В качестве декора для дома россияне чаще всего покупают тканевые сервировочные подставки для столовых приборов в виде елок, мягкие снежинки и скатерти с новогодними узорами, а также искусственные грозди ягод и деревянные фигурки паровозов. Самые популярные гирлянды — шторы до трех метров в длину, а также классические гирлянды со снежинками и звездами.
По данным аналитиков, в 2025 году, как и в 2024 году, покупатели на Aliexpress отдают предпочтение миниатюрным елкам, которые продаются наборами по 12 штук. Высота такого дерева — 4,5 сантиметров. Популярностью также пользуются заснеженные елки от 15 до 40 сантиметров и золотые ели высотой 12,5 сантиметров. Из полноразмерных искусственных елок выбирают максимально классические модели высотой от 90 до 300 сантиметров.
Для упаковки подарков россияне чаще всего выбирают большие сумки с новогодними принтами. На втором месте — небольшие хлопковые мешки со встроенной лентой, а на третьем месте праздничные чехлы для бутылок с Дедом Морозом и другими персонажами, сказано в исследовании.