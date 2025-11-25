American Eagle выбрал Марту Стюарт лицом своей новой праздничной кампании

Американский ретейлер American Eagle представил зимнюю кампанию с культовой телеведущей и «главной хозяйкой США» Мартой Стюарт.
В серии роликов Стюарт в джинсах American Eagle демонстрирует праздничные лайфхаки и подчеркивает, что джинсы — универсальный подарок для любого поколения. В компании отметили, что выбор Стюарт помогает выйти за рамки аудитории зумеров и привлечь внимание более взрослых покупателей. При этом среди молодежи популярность Марты тоже растет. Ее узнаваемость у зумеров за четыре года увеличилась на 33%.
«Марта на пике своей популярности среди многих поколений. Когда люди думают о культовой ведущей праздничных мероприятий, они вспоминают Марту Стюарт. Это партнерство будет неожиданным и в то же время вполне логичным», — отметил директор по маркетингу Крейг Броммерс.
Он также добавил, что сейчас весь мир следит за рекламными кампаниями American Eagle, намекая на недавнее скандальное сотрудничество бренда с Сидни Суини. «Важно, чтобы в нашей истории был неожиданный поворот», — отметил Броммерс.
В июле этого года звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини подверглась критике за участие в рекламной кампании American Eagle. Поводом стал слоган коллекции «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans/great genes («отличные джинсы»/«отличные гены»).
Специалист по рекламе Робин Ланда пояснила, что выражение «хорошие гены» ранее активно использовалось в идеологии евгеники, которая пропагандировала превосходство белой расы и легитимизировала принудительную стерилизацию уязвимых групп населения.