American Eagle выбрал Марту Стюарт лицом своей новой праздничной кампании

В серии роликов Стюарт в джинсах American Eagle демонстрирует праздничные лайфхаки и подчеркивает, что джинсы — универсальный подарок для любого поколения. В компании отметили, что выбор Стюарт помогает выйти за рамки аудитории зумеров и привлечь внимание более взрослых покупателей. При этом среди молодежи популярность Марты тоже растет. Ее узнаваемость у зумеров за четыре года увеличилась на 33%.