Россияне стали реже посещать кофейни

Россияне стали реже ходить в кофейни. В январе–октябре 2025 года число покупок в таких заведениях снизилось на 7,3%, по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Платформы ОФД» и сети точек самообслуживания «Точка черного».
При этом оборот сегмента вырос на 10% благодаря увеличению среднего чека до 412 рублей. Падение трафика в кофейнях наблюдается второй год подряд — это касается всего общепита в целом, рассказала директор по развитию сети Cofix Екатерина Панова. Основная причина — снижение покупательной способности.
Кроме того, наблюдается переток части потребителей в заведения быстрого питания и конкуренция кофеен с кофе-поинтами в сетевых продуктовых магазинах. В январе–октябре 2025 года в категории кофеен самообслуживания число чеков увеличилось на 9%, но оборот вырос лишь на 7% из‑за более сдержанного роста среднего чека — на 4,9%, до 107 рублей.
Недавно стало известно, что средний чек в кофейнях России в сентябре–октябре 2025 года достиг 463 рублей, что на 17% выше, чем в прошлом году. Стоимость одной чашки кофе выросла до 213 рублей — на 15% дороже, чем осенью 2024 года.